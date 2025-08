Una escultura de Santurtzi cumple 25 años abandonada en el fondo del mar

Esta es la historia de una obra de arte que lleva 25 años abandonada en el fondo del Cantábrico. En realidad, se da por hecho ... que descansa a 18 metros de profundidad, en el Abra, junto al Puerto. Pero no se sabe qué ha pasado realmente con ella, porque no ha habido ninguna noticia al respecto en todo este tiempo y es posible que el adjetivo abandonada haya que sustituirlo, quizás, por el de perdida. Han pasado dos décadas y media y muchos temporales... La obra en cuestión es una escultura bautizada con el nombre de 'Polaris II'. Fue alumbrada por el portugalujo Juanjo Novella por encargo del Ayuntamiento de Santurtzi en 2000.

La escultura pertenece al Consistorio y forma parte del patrimonio cultural de la localidad marinera, pero es un activo artístico sumergido que nadie puede ver. La de 'Polaris II' es una historia surrealista fruto de la desidia de la Administración. Santurtzi invirtió 15 millones de las antiguas pesetas (hoy, con la actualización del IPC de todos estos años, la suma alcanzaría los 160.000 euros) para adquirir 'Polaris I' y 'Polaris II', que rinden homenaje a los pescadores y marineros.

La primera está ubicada en el paseo marítimo, pero de la segunda no hay rastro desde una mañana de julio de 2.000. Aquel día se introdujo en las aguas del Puerto de Santurtzi para darle un baño que oxidara su piel de acero corten. El objetivo era darle un acabado tanto simbólico como visual. Un baño «mágico», se dijo. El proceso debía durar un año. Con 365 días era suficiente para acabar de 'curar' la pieza. Este periódico dispone de una fotografía (la que acompaña este artículo) en la que el propio Novella supervisa el hundimiento de su obra. Al acto asistió el entonces alcalde, el socialista Javier Cruz, que impulsó la idea y puso en marcha un proyecto para dotar al municipio de un parque de esculturas al aire libre, un proyecto que llegó a publicitar en la feria turística más importante de España (Fitur).

4 alcaldes y ninguna decisión

El tiempo pasó pero nadie en el Ayuntamiento puso en marcha la operación de rescate, que incluía la contratación de buzos y de una pesada grúa para extraer una pieza que pesa nueve toneladas. En 2007, Javier Cruz dejó de ser el regidor. Ricardo Ituarte (PNV) tomó su relevo con ganas de darle un cambio de arriba abajo a la localidad, tras 24 años de gobierno socialista. El actual viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco prometió que sacaría la obra, propiedad de todos los santurtziarras. A su juicio, era un símbolo de la dejadez del PSE. Pero los años se sucedieron. Hubo buenas palabras pero aquella declaración de intenciones tampoco se materializó.

Ni Ituarte ni Aintzane Urquijo ni la actual regidora, Karmele Tubilla, han sacado a 'Polaris II' de su ostracismo. Sigue en el fondo del Abra. Y no hay planes a corto plazo para revertir la situación, según reconocen fuentes municipales.

¿Y qué opina Juanjo Novella de todo esto? El escultor ha demostrado una paciencia infinita. Responde a las preguntas de EL CORREO desde Taipei (Taiwan), donde ha inaugurado otra de sus obras. «No he tenido contacto con el Ayuntamiento sobre este asunto en los últimos años. Ninguno, en absoluto. Es un tema con el que intento no polemizar, porque no me gusta la discusión sobre mi trabajo en base a aspectos negativos», se excusa el autor, conocido por muchos de sus trabajos, entre ellos por la escultura que rinde homenaje en Artxanda a las personas que defendieron Bilbao durante la Guerra Civil.

«Como artista -añade- me da un poco igual, ya que tener una escultura en el fondo del mar no me desagrada, hay una cierta magia de lo oculto». Ahora bien, «como ciudadano me parece una oportunidad fallida el poder disfrutar de un patrimonio artístico del cual el pueblo es propietario». A su juicio, es «una pena que aún hoy no seamos conscientes del valor de nuestro entorno y la necesidad de preservación de nuestro patrimonio». Novella sigue esperando.