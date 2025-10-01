Un escritor que dibujaba

La XVI edición de JA!, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, que se celebrará del 9 al 20 de octubre, tuvo como prólogo ... ayer la inauguración de la exposición dedicada a Saul Steinberg (Rumanía, 1914-Nueva York, 1999) en el Bizkaia Aretoa-EHU. Maestro de la línea y del ingenio lúdico, Steinberg es recordado por sus portadas memorables en la revista 'The New Yorker'.

La muestra, titulada 'El signo errante', alude al carácter cambiante de su obra, reflejo a su vez de su vida, su tiempo y su personalidad. Se trata de la mayor retrospectiva dedicada al autor hasta la fecha, organizada por la Fundación Juan March en 2024, con obras procedentes del fondo donado recientemente por The Saul Steinberg Foundation. Dividida en diez ámbitos temáticos, reúne un centenar de dibujos, pinturas, grabados, collages, revistas, libros, fotografías, audiovisuales y obras tridimensionales que recorren la trayectoria vital y artística del creador.

Paralelamente, el festival rinde homenaje este año a Nueva York, la Gran Manzana, con un programa con 34 ponentes de excepción entre los que se encuentran Enric González y Virginia Feito, encargados de inaugurar las charlas; Kirmen Uribe, Miren Arzalluz, Miguel Zugaza, Nacho Vigalondo y Marta Fernández.

En la presentación intervinieron Estitxu Garai, vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación de la EHU; Carolina Ontivero, directora del JA! Festival; Asís Canales en representación de Iberdrola, patrocinador de la exposición; y Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones de la Fundación Juan March.

