La Mirilla La escalera de la felicidad Presentación, en el Aula de Cultura de EL CORREO, del libro de Anxo Pérez 'Los 88 peldaños de la gente feliz' TXEMA SORIA Lunes, 6 mayo 2019, 22:58

El Salón El Carmen, ubicado en la plaza de Indautxu, se encontraba completamente lleno a las ocho de la tarde. El emprendedor Anxo Pérez, nacido en Fisterra, presentaba en el Aula de Cultura de EL CORREO, que cuenta con el apoyo de la Obra Social 'la Caixa', su último libro, 'Los 88 peldaños de la gente feliz', publicado por la editorial Alienta. Anxo, que lucía chaqueta, pantalón vaquero y camisa negra, paseaba por el recinto saludando a las centenares de personas que querían conocer el secreto para conseguir la felicidad.

A las ocho en punto tomó la palabra Esti Batiz –camisa verde esperanza y pantalón vaquero-, que se encargó de dar a conocer las muchas virtudes del ponente. Anxo es creador de un método por el que cualquier persona puede aprender cualquier idioma que se proponga en sólo ocho meses. Él habla correctamente nueve idiomas y toca nueve instrumentos diferentes. De hecho, además de hablar en la charla en inglés y castellano, tuvo una conversación en ruso, algo que hizo con naturalidad y soltura, con una de las asistentes al acto que era de nacionalidad ucraniana. Ha estudiado en Estados Unidos, Bélgica y China y ha trabajado para el FBI y en la ONU, ha sido actor de cine y cuenta con cinco titulaciones universitarias.

Su charla, que trataba de ser interactiva con el público, comenzó con una pregunta, «¿cuál es el requisito número uno para rellenar un vaso de agua?» Él mismo respondió a la cuestión: «el requisito número uno es que el vaso esté lleno. Que el vaso no esté lleno significa receptividad». Continuó su intervención con dos preguntas claves: «¿eres feliz cuando todo va como tú quieres? ¿y cuando no?'. «La felicidad –respondió– no se puede provocar. Lo único que se puede hacer es retirar todo aquello que la puede boicotear». En su intervención habló sobre los pasos necesarios que hay que dar para conseguir la paz interior o lo esencial que es boicotear los pensamientos negativos que tenemos, que habitualmente se convierten en obstáculos para subir los 88 peldaños con los que alcanzar la felicidad.

