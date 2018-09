La Ertzaintza detiene a dos ladrones de pisos de Rekalde Los arrestados, de nacionalidad georgiana, forzaban los bombines de las cerraduras con ganzúas SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 20 septiembre 2018, 15:03

Bilbao se ha convertido en el centro de atención para las bandas de delincuentes georgianos. Tras los casos de robos en viviendas detectados en agosto y que se saldaron con tres detenidos de esta nacionalidad, ayer por la mañana agentes de la Ertzaintza detuvieron en la capital vizcaína a dos varones de 31 y 32 años por su presunta implicación en, al menos, tres robos con fuerza. Los arrestados forzaron los bombines de las cerraduras con ganzúas y se llevaron objetos de valor y dinero.

Los asaltos que han motivado las detenciones se produjeron durante el mes de septiembre en el barrio bilbaíno de Rekalde. Los agentes de la Ertzaintza comenzaron a realizar las pesquisas necesarias para determinar la autoría de los mismos. La investigación condujo a los agentes a señalar a dos personas de nacionalidad georgiana, con numerosos antecedentes por delitos similares, que estaban especializadas en el robo de viviendas utilizando ganzúas o utensilios similares para forzar cerraduras.

Los sospechosos fueron localizados y detenidos este miércoles al mediodía en Bilbao. En el momento del arresto, ambas personas llevaban entre sus pertenencias utensilios para burlar alarmas, así como otras herramientas. Los agentes encargados de la investigación estudian su posible participación en otros robos cometidos en la capital vizcaína utilizando el mismo 'modus operandi'.

Pestañas de plástico

La Ertzaintza desarticuló a finales del mes pasado una banda especializada en el asalto a viviendas en el entorno de Bilbao. Tres hombres de 39, 46 y 47 años y origen georgiano fueron arrestados por su implicación en el robo en once domicilios durante la segunda quincena de agosto, coincidiendo con uno de los momentos álgidos del periodo vacacional. Actuaban siempre en la misma franja horaria, a mediodía, y su manera de actuar consistía en colocar pequeñas pestañas de plástico, en forma de cuña, entre el marco y la hoja de la puerta de acceso a la vivienda para detectar así la ausencia de los moradores.

El operativo comenzó el pasado 29 de agosto, cuando la Policía vasca detectó la presencia de este grupo y procedió, un día más tarde, a detener a los tres implicados después de confirmar su presunta participación en el robo en una vivienda. En ese momento, los sospechosos portaban utensilios necesarios para los robos, como marcadores de plástico, placas para la apertura de puertas mediante el denominado método del resbalón, destornilladores y llaves planas.

La presencia de bandas de origen georgiano especializadas en este tipo de delincuencia no es nueva en la capital vizcaína. El pasado 12 de agosto, la Policía Municipal de Bilbao identificó de madrugada a dos individuos –un tercero no pudo ser localizado– a los que sorprendieron poniendo marcadores en pisos del barrio de Ollerías. Una vez colocados, regresan unos días después para comprobar si siguen en el lugar en el que los dejaron, señal de que la puerta no ha sido abierta y, por lo tanto, la vivienda no está habitada. De ahí su febril actividad en la segunda quincena de agosto, cuando buena parte de los ciudadanos aprovecha para pasar las vacaciones fuera de sus hogares y resulta más difícil que sean descubiertos.

Los dos sospechosos, de la nacionalidad mencionada, fueron conducidos a la comisaría de Miribilla en calidad de «requeridos para su completa identificación porque no estaban debidamente documentados», pero como no habían llegado a cometer ningún delito –ninguna puerta llegó a ser forzada–, quedaron en libertad. Hasta diez coches policiales se desplazaron al lugar de los hechos, según declararon los vecinos. Ambos habían llegado ese mismo mediodía en trenes procedentes de Barcelona. Fuentes de la Ertzaintza no han podido confirmar si alguno de ellos se encuentra entre los ahora arrestados.

Desde los años ochenta

Más atrás, en 2013, estas bandas causaron estragos al dar con la forma para forzar una cerradura habitual de los años ochenta. Se registraron hasta 700 robos en Bilbao. Tres años después, en 2016, protagonizaron otra oleada de asaltos al reventar 200 viviendas en la capital vizcaína y Basauri.

Los datos disponibles sobre estos delitos en Bizkaia para los tres primeros meses de 2018 indican que se han disparado. Y es que se produjeron 828 robos con fuerza en domicilios, un 55% más que en el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 522. Las cifras para Bilbao son incluso peores, ya que se registraron 87 asaltos en viviendas, 50 más que en 2017, lo que representa un 75% de incremento.