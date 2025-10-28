La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi

Uno de las principales preocupaciones del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en el ámbito de la criminalidad se centra en la multirreincidencia. Las cifras ... de detenidos una y otra vez por el mismo delito en las calles de Euskadi aumenta cada año, lo que genera una sensación de impunidad entre los delincuentes y de inseguridad en los ciudadanos, al tiempo que se disparan las estadísticas. El lehendakari Imanol Pradales ha situado por primera vez a la seguridad como principal «prioridad social» de su mandato. «Ir seguro por la calle es innegociable», sentencia el líder vasco.

Según los últimos datos hechos públicos por Seguridad en una respuesta parlamentaria al PP, la tendencia al alza de la reincidencia se mantiene en el País Vasco. Así, hasta el pasado mes de agosto, algo más de la mitad del año, la Ertzaintza ha practicado 539 arrestos de individuos con más de una detención previa en Euskadi, es decir, más de dos cada día. Casi la mitad de ellos lo fueron por requisitorias judiciales, es decir, por reclamaciones de los juzgados para que acudan para responder por la comisión de algún delito.

Por comparar, en todo el año 2024 los detenidos múltiples ascendieron a 850, un tercio del total, por lo que de mantenerse la misma dinámica, al terminar este año, superaríamos con creces el millar. La mayoría, más de 40% de los casos, habían cometido un ataque contra el patrimonio o el orden socioeconómico, 189.

Por delitos, los más frecuentes hasta agosto fueron los robos con fuerza, 46; seguidos, de los robos con violencia o intimidación (45), el tirón del bolso o la cadena. que son los que generan la mayor victimización y alarma social. También hubo 32 arrestados por hurtos, el delito por excelencia de los descuideros. Además, se da una repetición de conductas entre los imputados por lesiones, 34.

Por territorios, Bizkaia sigue manteniendo el triste liderazgo en cifras negras. En los ocho primeros meses del año, los ertzainas han llevado a los calabozos a 292 individuos fichados al menos en una ocasión anterior. En todo 2025, fueron 473. Muchos de ellos, 63 habían cometido presuntamente robos, 28 en comercios al entrar por la fuerza, 21 contra personas y nueve al descuido. Se da la circunstancia de que sólo hasta agosto ya se ha detenido a un mayor número de reincidentes que en todo 2019, antes de la pandemia, cuando fueron arrestados 280 individuos, incluidos los que arrastraban requisitorias judiciales.

Más juicios rápidos

Gipuzkoa se sitúa como el territorio que experimenta las mayores subidas. Hasta agosto, la Ertzaintza detuvo a 189 reincidentes frente a los 292 del año anterior, muchos de ellos (57) por delitos contra el patrimonio. En Álava, se elevan a 58 los arrestados con más de una detención, once de ellos por robos con fuerza, violentos o hurtos. En 2024, 85 reincidentes terminaron en los calabozos.

Los mayores índices de delincuencia se registran siempre con diferencia en las capitales vascas. Bilbao concentra la mayor parte de los arrestos, 129 hasta el mes de agosto, 83 de ellos por requisitorias de los órganos judiciales. Gran parte de ellos, una treintena, fueron por robos y hurtos. En los doce meses del año anterior hubo 211 arrestos de reincidentes.

En San Sebastián, con 69 detenidos con más de un antecedente, se acercan a los 85 arrestos de 2024, casi la mitad por delitos contra el patrimonio. Y en Vitoria, los agentes de la Policía autonómica esposaron a medio centenar de individuos ya fichados, frente a los 71 del año anterior. Siete de ellos habían cometido robos con fuerza, con violencia y hurtos.

En su petición a la consejería de Bingen Zupiria, Domaica también quería saber cuántas de estas personas con varias detenciones anteriores habían sido puestas a disposición judicial desde 2019, pero el jeltzale responde «de manera genérica» que «la gran mayoría» debe comparecer ante un juzgado, aunque «resulta imposible extraer el dato» exacto.

Una de las medidas que se han implantado en los últimos tiempos para intentar reducir la multirreincidencia han sido los juicios rápidos para delitos menores. El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, revelaba en este periódico que desde finales de 2023 se han incrementado en un 40% la vistas orales de carácter urgente en los juzgados de lo Penal para este tipo de ilícitos penales, que no revisten especial complejidad, como un robo con detención in fraganti. Son una posibilidad recogida en la ley para acortar los meses que dura una instrucción ordinaria.