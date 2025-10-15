El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Oreja de Van Gogh anuncia la gira con Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
La Ertzaintza blinda el hotel NYX de El Arenal y los establecimientos de Starbucks en Bilbao

La Policía ha acordonado los locales al paso de los manifestantes que han atravesado el Casco Viejo en dirección al Sagrado Corazón

Marina León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:26

La Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo alrededor del hotel de la cadena israelí NYX situado en El Arenal, por donde ha pasado la columna de manifestantes que ha salido del puente de San Antón y ha atravesado en Casco Viejo de Bilbao.

No ha sido el único punto que ha contado con un cordón policial durante la jornada de huelga pro-Palestina. La Policía también ha blindado los accesos tanto del Starbucks ubicado en la calle Navarra como el de Moyua. Los manifestantes han acordonado el establecimientos y han calificado de «boicot» a la cadena. Aunque se han producido momentos de tensión, no se han registrado incidentes. Las cuatro columnas, formadas por miles de manifestantes, han llegado a las 12.30 horas hasta el Sagrado Corazón.

