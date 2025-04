La Ertzaintza abre una investigación interna después de que un joven perdiera un testículo durante los altercados por el desalojo del gaztetxe de Rekalde

E. C.

La Ertzaintza ha abierto una investigación interna después de que un joven haya perdido un testículo durante las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado jueves por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, tal y como ha adelantado este sábado EL CORREO. La Policía autonómica ha confirmado que estudiará las circustancias en las que el joven pudo ser herido en el transcurso de los incidentes, que se saldaron con cuatro jóvenes arretados por atentado contra la autoridad y 15 ertzainas heridos tras ser atacados con «botellas, artefactos pirotécnicos y otros objetos». Otros seis manifestantes también tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia.

Uno de ellos fue Iker, vecino de Irala de 33 años. En declaraciones a este medio desde su habitación en el hospital de Basurto, asegura que recibió «un impacto» en una de las arremetidas de la Ertzaintza para disolver a los alborotadores. Según su relato se encontraba «junto a más vecinos, entre ellos personas mayores, como señal de apoyo, de forma pacífica y sin participar en los altercados, cuando un ertzaina me apuntó directamente». El joven está convencido de que el impacto fue «a propósito». «Me disparó uno de frente, a menos de 30 metros, a malas, me estaba mirando fijamente, le vi hacerlo, apuntándome a los huevos, pero no sé quién de todos, será imposible saberlo», lamenta.

La Ertzaintza asegura que haber tenido conocimiento de los hechos a raiz de la publicación realizada por este medio. Aún no existen denuncias registradas. El joven ha asegurado a EL CORREO que denunciará los hechos, una vez abandone el centro hospitalario.

