Homenaje a 'Ino' «Los ertzainas no podemos ser muñecos del pim-pam-pum» El homenaje ha tenido lugar en la explanada frente a San Mamés. / PEDRO URRESTI Los compañeros piden operativos más seguros para aficionados y «para nosotros» en los partidos de fútbol en un emotivo homenaje a Inocencio Alonso 'Ino', fallecido hace un año en medio de una batalla campal entre hinchas del Spartk y del Athletic JOSÉ DOMÍNGUEZ Sábado, 23 febrero 2019, 15:29

La explanada del estadio de San Mamés se ha fundido en un emotivo abrazo imaginario con las decenas de ertzainas, familiares, autoridades y el centenar largo de aficionados del Athletic –con su presidente Aitor Elizegui a la cabeza–, que ha rendido un sentido homenaje a Inocencio Alonso, 'Ino'. Una placa recordará al policía autonómico fallecido allí mismo hace un año cuando intentaba sofocar los altercados que se desataron entre hinchas del Spartak de Moscú y del equipo rojiblanco justo antes de que arrancase su enfrentamiento deportivo en el césped del terreno de juego. Una «batalla campal» que todos han coincidido en desear que «no vuelva a repetirse». Ni en Bilbao ni en ningún sitio. Aunque simplemente tras oír decirlo en alto muchos barruntasen que lograr ese objetivo suena poco más que a utopía.

También lo ha considerado así el secretario general del sindicato policial Esan, Eneko Urkijo, que ha aprovechado el discurso en honor a su compañero para reivindicar a las autoridades más y mejores operativos de seguridad, no sólo para garantizar la protección de todos los aficionados, «sino también la nuestra». «Los ertzainas no podemos ser muñecos del pim-pam-pum para que nos ataquen con botellas, bengalas o piedras», ha recriminado.

Porque un partido de fútbol es un acto deportivo, donde la rivalidad debería ser exclusivamente eso, deportiva. Por eso ha lamentado que entre los miles de aficionados que cumplen a rajatabla este perfil, se entremezclen pequeños grupos de «personas llenas de odio y maldad». Y para hacerles frente, a su juicio, hay que actuar «la Federación, las instituciones... hay que legislar e incrementar las penas para todos aquellos que no vienen al fútbol a disfrutar». Y ha recordado que el año que viene el propio campo de San Mamés volverá a ser epicentro de citas del máximo nivel mundial como cuatro partidos de la Eurocopa. «No sabemos todavía los equipos que vendrán, pero hay que poner las bases para que los radicales de los países que sean aquí no vengan», ha asegurado el ertzaina. Que a quien le corresponda hacerlo «ponga todo se su parte para que lo de 'Ino' no vuelva a producirse nunca».

La Familia del agente fallecido daba buena fe del dolor que provoca la barbarie, también en el fútbol. Madre, hija, hermano... se han derrumbado al escuchar las palabras de Urkijo: «Magnífica persona y compañero, gran padre, del Athletic hasta la muerte... no tengo más que buenas palabras que decir», ha asegurado antes de remarcar que «es muy triste que estemos aquí» para recordar su fallecimiento.

Ofrenda foral

La propia hija de 'Ino' ha sido la encargada de descubrir la placa colocada en honor a su aita, cubierta con su querida bandera rojiblanca. Detrás, los agentes formados en hilera delante de una quincena de coches-patrulla y al fondo, una imagen del propio agente ha presidido la escena desde la gran videopantalla instalada el centro de la vanguardista fachada del estadio del Athletic.

Bajo la placa, colocada en la farola central de la explanada, se ha realizado una ofrenda foral. Dejaron sus ramos los compañeros de brigada de 'Ino', sindicatos como Erne o ELA o agentes de la comisaría de la Policía autónoma en Bilbao. También han acudido Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua –de donde era natal Alonso–, políticos del PP como su secretaria general en el País Vasco Amaya Fernández o la parlamentaria Nerea Llanos, además del teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao Alfonso Gil. Y detrás de policías y autoridades, decenas de particulares que, clavel en mano, han realizado su sentido homenaje al ertzaina fallecido y se conjuraban para luchar contra la lacra de la violencia fútbol.