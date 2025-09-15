Ertzainas ejercen de psicólogos en entrevistas finales sin titulación

Una de las claves, quizá la más importante, para superar los nueve meses de formación en la academia de Arkaute consiste en superar la entrevista ... final. Los aspirantes saben que esta última prueba es la más importante, la que pueden mandarles a casa después de meses de entrega y estudio. No importan tanto el resto de calificaciones en conducción, tiro o tácticas policiales. Lo que realmente marca la diferencia a la hora de decidir quién supera el curso -y empieza las prácticas en una comisaría antes de ser nombrados oficialmente funcionarios de carrera- son las pruebas de actitud. Y en ese punto sobresalen las puntuaciones que se otorgan al sociograma, el test de relaciones sociolaborales en el que los aspirantes deben puntuarse entre ellos. Sobre todo, la entrevista final que se realiza después de nueve meses de formación.

En este punto hay un asunto controvertido, muy cuestionado desde hace tiempo también por los sindicatos. Muchas de las personas que realizan estas entrevistas a los alumnos no son psicólogos, como parece que sería lo lógico. Algunos tienen formación en esta disciplina, pero otros son agentes sin estudios universitarios que llevan décadas en Arkaute cuando hace años deberían haber vuelto a sus puestos en comisaría. La representación legal de los agentes no sólo se limita a señalar que, a pesar de que lo exige la legislación, la inmensa mayoría de los entrevistadores no están colegiados en psicología, según los documentos aportados en el proceso judicial por la propia academia de Arkaute. Lo determinante es que muchos de ellos ni siquiera tienen estudios universitarios en psicología. En realidad -según los mismos medios- sólo el responsable del área está colegiado para poder ejercer como tal. Fuentes policiales insisten en que a estas personas sin formación se les permite seguir en la academia porque realizan las prácticas, informes y entrevistas que avalan sus superiores del área de selección.

«Controvertida» prueba

En este contexto, muchos sindicatos salieron ayer a censurar las prácticas de Arkaute. Euspel criticó el «controvertido» sociograma ya que da pie a «este tipo de situaciones».

La central también pidió a la academia que deje de lado este tipo de métodos «pseudocientíficos y adapte su formación a la del resto de academias europeas». Otros sindicatos policiales también insistieron en que, a raíz de la pandemia, la dirección de Arkaute prohibió la entrada a los representantes sindicales en la academia. Esta situación -insistieron- pretendía romper los lazos de los ertzainas que trabajan en la sede alavesa y los aspirantes a policías con los representantes de los trabajadores.