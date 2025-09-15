El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzainas ejercen de psicólogos en entrevistas finales sin titulación

En el proceso judicial consta que muchos entrevistadores que hacen la selección definitiva son agentes de base sin cualificar

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:57

Una de las claves, quizá la más importante, para superar los nueve meses de formación en la academia de Arkaute consiste en superar la entrevista ... final. Los aspirantes saben que esta última prueba es la más importante, la que pueden mandarles a casa después de meses de entrega y estudio. No importan tanto el resto de calificaciones en conducción, tiro o tácticas policiales. Lo que realmente marca la diferencia a la hora de decidir quién supera el curso -y empieza las prácticas en una comisaría antes de ser nombrados oficialmente funcionarios de carrera- son las pruebas de actitud. Y en ese punto sobresalen las puntuaciones que se otorgan al sociograma, el test de relaciones sociolaborales en el que los aspirantes deben puntuarse entre ellos. Sobre todo, la entrevista final que se realiza después de nueve meses de formación.

