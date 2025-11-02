El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu. P. N.

Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras la realizarle la maniobra de Heimlich

La pequeña, que permanece en observación en el hospital de Basurto, ha entrado inconsciente y en brazos de su padre en la comisaría de Zabalburu

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

La comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu ha vivido este domingo una angustiosa situación que podía haber acabado en una verdadera tragedia. Sin embargo, gracias a la intervención de uno de los agentes una pequeña de 2 años que se estaba ahogando ha salvado la vida. Uno de los ertzainzas tuvo que practicarle la maniobra de Heimlich.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 12.40 horas unos padres han entrado corriendo con su hija en brazos en las citadas dependencias policiales. La cría estaba inconsciente, con evidentes síntomas de ahogamiento. Los progenitores, absolutamente desesperados han pedido auxilio a los agentes que en ese momento se encontraban en la Oficina de Atención Ciudadana de la comisaría.

Ante la gravedad de la situación, un agente ha salido a la zona de recepción y ha comenzado a realizar la maniobra de Heimlich para neonatos, que es vital en situaciones de ahogamiento o atragantamiento. La intervención del ertzaina ha sido clave para reanimar a la niña, que ha comenzado a expulsar flemas y ha recuperado la respiración, empezando a llorar.

A continuación, siguiendo los protocolos de actuación en estos casos, el agente ha colocado a la menor en posición lateral hasta la llegada de los sanitarios. Al llegar a la comisaría se han hecho cargo de la atención a la pequeña y la han trasladado al hospital de Basurto, donde permanece en observación, han detallado desde la Policía autonómica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
  6. 6

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  7. 7

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  8. 8

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras la realizarle la maniobra de Heimlich

Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras la realizarle la maniobra de Heimlich