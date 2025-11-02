Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras la realizarle la maniobra de Heimlich La pequeña, que permanece en observación en el hospital de Basurto, ha entrado inconsciente y en brazos de su padre en la comisaría de Zabalburu

Silvia Osorio Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:39

La comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu ha vivido este domingo una angustiosa situación que podía haber acabado en una verdadera tragedia. Sin embargo, gracias a la intervención de uno de los agentes una pequeña de 2 años que se estaba ahogando ha salvado la vida. Uno de los ertzainzas tuvo que practicarle la maniobra de Heimlich.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 12.40 horas unos padres han entrado corriendo con su hija en brazos en las citadas dependencias policiales. La cría estaba inconsciente, con evidentes síntomas de ahogamiento. Los progenitores, absolutamente desesperados han pedido auxilio a los agentes que en ese momento se encontraban en la Oficina de Atención Ciudadana de la comisaría.

Ante la gravedad de la situación, un agente ha salido a la zona de recepción y ha comenzado a realizar la maniobra de Heimlich para neonatos, que es vital en situaciones de ahogamiento o atragantamiento. La intervención del ertzaina ha sido clave para reanimar a la niña, que ha comenzado a expulsar flemas y ha recuperado la respiración, empezando a llorar.

A continuación, siguiendo los protocolos de actuación en estos casos, el agente ha colocado a la menor en posición lateral hasta la llegada de los sanitarios. Al llegar a la comisaría se han hecho cargo de la atención a la pequeña y la han trasladado al hospital de Basurto, donde permanece en observación, han detallado desde la Policía autonómica.