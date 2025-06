'Erasmus agrarios', oficinas como inmobiliarias y nuevas ayudas para incorporar a 1.250 jóvenes al sector primario en Euskadi en 10 años

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales han elaborado una Estrategia Integral de Relevo Generacional del Sector Agrario Vasco para terminar con la sangría de ... baserritarras. En los años ochenta había 49.000 explotaciones en Euskadi y ahora rondan las 13.000. Según ha relatado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca Amaia Barredo en el Parlamento Vasco, la edad media supera los 58 años y más del 30% de las explotaciones las llevan mayores de 65. Solo un 10% de los propietarios tienen menos de 40 años.

En los últimos 7 años se están incorporando unos 55 baserritarras al año y la idea es duplicar el ritmo porque hacen falta en sectores estratégicos como «ovino y caprino, viticultura u horticultura». La pérdida de baserris implica que «perdemos tejido productivo, desaparece empleo y población en el entorno rural y se reduce el autoabastencimiento alimentario, pero también supone menos innovación en el sector». De hecho, apenas el 20% de los alimentos que se consumen proceden de aquí.

De momento, el plan cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros para los próximos tres años, y un horizonte temporal de diez años, en los que se espera incorporar a 1.250 jóvenes al sector, doblando el ritmo actual de incorporaciones.

El plan se focaliza en 1.500 explotaciones agrarias con dimensión económica rentable, cuyos titulares están jubilados o próximos a la jubilación. De ellas, se estima que alrededor de 750 carecen de relevo. Se pretende que el 85% de ellas encuentren quien las lleve.

La estrategia contempla 22 medidas. Según ha detallado Amaia Barredo, se pondrán en marcha campañas de sensibilización para visibilizar el valor estratégico del primer sector en la economía vasca y atraer nuevas vocaciones. También se crearán en cada territorio oficinas de intermediación de explotaciones que actuarán como puntos de encuentro entre los que se retiran y jóvenes interesados en incorporarse. Estas funcionarán como «inmobiliarias» y en ellas se analizará la viabilidad de las explotaciones y se asesorará a los nuevos baserritarras. Además, se reformará el programa Gaztenek, puesto en marcha hace años, mejorando su eficacia para atraer a nuevas personas a la agricultura.

Nuevas ayudas

Asimismo, se prevén nuevas líneas de ayudas para apoyar los espacios test agrarios efímeros. Esto es, que personas emprendedoras pueden probar un proyecto agrícola, ganadero o forestal antes de comprometerse con una inversión mayor. Tanto el baserritarra como el «alumno» percibirían ayudas y este último lo haría con una especia de beca de «erasmus agrario».

Otra de las ideas es fortalecer el instrumento Sendotu, que permitirá avalar préstamos a jóvenes en los primeros años de actividad ya que es cuando más inversiones se realizan. El coste ronda el medio millón. De esta forma se cubirán esas necesidades que no puedan subvencionarse a través de otras medidas. El papel de la mujer en los baserris también será relevante, y en las ayudas a la inversión, ser mujer puntuará más. Además, se centralizarán los servicios en una suerte de ventanilla única agilizando todos los trámites.

Guía con recursos

Por otro lado, se va a modificar el Estatuto de las Personas Jóvenes Agricultoras (EPJA) y se retocará la ley de arrendamientos rústicos para facilitar el acceso al suelo. Además, se van a revisar los contenidos en la formación media y superior en coordinación con el Departamento de Educación. «Hay necesidad de profesionalización del sector. Se va a reforzar la formación reglada con Educacion, mediante una propuesta de programa de especializacion tipo FP para el próximo curso escolar». Y se publicará una guía completa con todas las ayudas y exenciones fiscales que existen para los baserritarras.

Además, se encargará un estudio que analizará el impacto de la agricultura y el coste social de su ausencia. En otro ámbito, se mejorarán las zonas rurales para que sean atractivas y habrá mayores apoyos para la conciliación y la sustitución de personal con la colaboración de Lanbide. Se creará una comisión de seguimiento para comprobar la evolución de la estrategia -aprobada definitivamente el 17 de junio- que «responde a una realidad preocupante; la falta de relevo en nuestro primer sector, que es un compromiso politico social y generacional con el futuro del agro vasco». La consejera ha expuesto que «se trata de un sector de futuro que ofrece grandes oportunidades».

A preguntas del PP, la consejera también ha explicado que la falta de emprendimiento no solo afecta al sector primario: «Hay falta de emprendedores, la mayoría de los jóvenes prefieren ser asalariados o funcionarios. No falta talento en las listas de las OPES». Además, ha relatado que el «cambio climático esta afectando a la viabilidad de cultivos. Es uno de los mayores retos». Y ha destacado que la calidad de vida en el sector no es la misma que en otros ámbitos pero que tiene beneficios: «Trabajan en un entorno maravilloso, toman sus decisiones, tampoco es la peor actividad y ni la peor empresa. Hay momentos a lo largo del año en el que no hay tanto trabajo. Es un negocio. Y un sector en crecimiento, que nunca va a dejar de existir. Hay más oportunidades que desafíos».