Pleno en el Ayuntamiento El equipo de Gobierno de Bilbao se niega a publicar a quién da las entradas que recibe para eventos El alcalde, Juan Mari Aburto junto al teniente alcalde, Alfonso Gil y Nekale Alonso. / Jordi Alemany EH Bildu, UdalBerri y Goazen Bilbao les acusan de «regalarlas a amigos» y piden «transparencia» EVA MOLANO | XABIER GARMENDIA Jueves, 25 octubre 2018, 15:29

Segunda vuelta de tuerca al reparto de las 1.470 entradas que el Ayuntamiento recibió para la última edición del BBK Live, un evento al que el Consistorio apoya con 1,5 millones de euros anuales. Los grupos de la oposición EH Bildu, UdalBerri y Goazen Bilbao, que en el pleno anterior pidieron sin éxito que se sortearan entre los vecinos, han presentado una moción conjunta para exigir al equipo de gobierno que publique en el portal de transparencia datos sobre el número de bonos que se reciben y a quién van destinados.

El gobierno municipal ha contraatacado con una enmienda en la que se insta a los grupos que no firmaron el código ético suscrito en 2016, a hacerlo. La enmienda, que ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE y la abstención del PP, ha indignado a la oposición, que les han acusado de querer desviar la atención.

A lo largo del debate, el portavoz de Goazen Bilbao, Samir Ladhou, ha desvelado que Mondragón, el IMQ, el Corte Inglés, o cargos del Tribunal Superior de Justicia han sido algunos de los beneficiarios, y ha criticado que no se haya invitado a «ninguna asociación», por ejemplo. De todas, ha asegurado, 537 fueron para Iberdrola, el Athletic, el Guggenheim y otras empresas e instituciones. También criticó que el PNV se quedara con 312 y con 96 el PP.

Los grupos han acusado al equipo de gobierno de utilizarlas para «sembrar una red clientelar», según la portavoz de UdalBerri, Carmen Muñoz. «No vamos a parar. No nos vale el argumento machacón de que se utilizan para la representación institucional, porque para eso, cien serían suficientes. Sean transparentes y publiquen para quiénes son. En tres años y medio no habíamos visto una enmienda que fuera tal despropósito», ha apuntado Muñoz.

La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha dicho que «ya en el pleno pasado, el PP salió en vuestra defensa con argumentos peregrinos. Pedimos que no se haga un uso privativo de esas entradas, que no las repartan entre sus amigos. ¿Por qué se regalan a Iberdrola? El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley de transparencia». El representante de Goazen Bilbao, Samir Ladhou, ha expuesto que no sabemos cuáles son esos representantes institucionales. Si esas entradas van a primos o hasta vecinos del quinto. Y el gobierno municipal nos sale por peteneras, cuando ya está probado que son una prebenda para altos cargos y su órbita».

«La gente nos invita porque quiere que les apoyemos»

Por su parte, el PP, a través de Beatriz Marcos, ha criticado que el reparto de entradas sea «un tema recurrente que en esta ocasión se traiga al pleno bajo el paraguas de la transparencia. Pero no son privilegios, para nosotros es trabajo. La gente nos invita a los eventos, porque quiere que estemos en sus cosas, que les apoyemos o les demos visibilidad». La concejala de Participación, Gotzone Sagarduy, ha defendido que «a pesar de ese empeño en sembrar la duda sobre la transparencia del Ayuntamiento, con esta enmienda solo se recuerda que ese compromiso ético se puede firmar. Y las entradas no son para uso personal, son para compromisos institucionales», reiteró.

«Yo con su enmienda haría un avión. Sigan haciendo lo que les de la gana», ha instado Ibaibarriaga, que ha criticado que el código ético que les instan a firmar se queda «en papel mojado». «¿Es ético adjudicar contratos a dedo? ¿Regalar entradas a amigos?», ha cuestionado.

Los socialistas han criticado «la utilización maníquea» de los gastos de representación institucional por parte de la oposición». «Yo intento ir a todo lo que me invitan y niego la mayor de que ser concejal acarree privilegios. Se es concejal de 0 a 0 horas», ha mantenido el teniente de alcalde y edil de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil. Y ha defendido la entrega de entradas a eventos importantes para la ciudad a empresas y entidades que «colaboran con el Ayuntamiento». «Queremos que el Consistorio tenga la mayor colaboración institucional. No hacemos un uso personalista de las entradas. Seguiremos publicando la información relevante del funcionamiento municipal, pero no lo que ustedes crean por sus intereses», ha zanjado Sagarduy.

Medalla de Oro

El pleno municipal que se está celebrando en el Ayuntamiento de Bilbao también ha aprobado, entre otros asuntos, conceder la Medalla de Oro de la Villa a Euskaltzaindia.

A propuesta de UdalBerri, el equipo de gobierno también convocará en los próximos tres meses reuniones con los partidos y los miembros de la comisión gestora de personas sin hogar para revisar los criterios de acceso al llamado empadronamiento social, que permite que las personas sin hogar puedan domiciliarse en el albergue de Elejabarri tras tres meses de estancia en Bilbao. La edil de UdalBerri, Amaia Arenal, solicitaba que este plazo se acortara a un mes.

El Ayuntamiento ha secundado, por unanimidad, una propuesta de Goazen Bilbao que ha sido enmendada por el equipo de gobierno, por la que se emplearán paneles solares en las instalaciones de mobiliario y parques infantiles en los que sea necesaria una conexión eléctrica.