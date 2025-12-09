Casi sin entradas para los cotillones de Nochevieja en hoteles y discotecas Los tiques de las salas de fiesta bilbaínas se han vendido en cuestión de horas y su precio ronda los 35 euros en la mayoría de casos

Hay dos tipos de personas: las que después de tomar las uvas en Nochevieja se ponen el pijama o las que se visten con sus mejores galas para salir de fiesta en cuanto suena la última campanada. A los más previsores, que pertenecen a este último grupo, no les ha pillado el toro y ya tienen su entrada para los cotillones que se celebrarán en Bilbao. La mayoría de tiques se agotaron nada más salir a la venta –algunos locales empezaron a despacharlos en octubre– y son muy pocos los que todavía disponen de alguno.

A pesar de los macrobotellones que se organizan en Jardines de Albia y Licenciado Poza y la gran variedad de bares que ofrecen buen ambiente, muchas personas prefieren disfrutar de la juerga en las salas de fiesta vizcaínas. «Sacamos las entradas a la venta después de Halloween y ya tenemos el aforo completo. Solo dejamos 20 o 30 para vender en taquilla. Las primeras las vendimos a 30 euros y las otras a 35», explica Javier Obispo, responsable de la discoteca Budha. Una de las razones de su éxito es la bajada de precio. «Antes se pagaban unos 60 euros por cuatro copas, pero nos hemos dado cuenta de que para que la gente salga hay que ponerlas más baratas. Creo que es importante», dice. La media de edad en su local ronda los 26 años.

Ampliar Countdown parties

El cotillón sigue de moda y las discotecas vizcaínas celebran su éxito. Susette Oliveira, responsable de la discoteca Bombón Club, uno de los locales de moda de Bilbao, asegura que están viviendo un momento «muy dulce». Las primeras entradas salieron a la venta por 35 euros. En la segunda tanda el precio ascendió a 45 y ahora están por 55. Todas ellas incluyen dos copas y también regalan una bolsa con complementos. Casi todas han volado. «En Nochevieja siempre ha salido mucha gente. En nuestro caso el precio no es un impedimento, porque nuestro público es más mayor, la media está en 30 años. Quizás si vinieran jóvenes de 18 sería diferente», cuenta. A pesar de que el tardeo se haya puesto de moda, Oliveira asegura que la noche sigue triunfando. «Ahora mismo estamos hablando de un 50-50. Tenemos aforo completo por la tarde, pero también por la noche».

También en hoteles

Locales como el Da Vinci o La Ribera también ofrecen fiesta de cotillón a través de Countdown Parties, empresa creada por Carlos Aguiriano, Ibon Costela y Andrea Donati, amigos desde el colegio. Triunfan con sus tardeos en Bilbao y han revolucionado la oferta de ocio, también por la noche. «Nos centramos mucho en cuidar el ambiente con nuestro público habitual, en crear fiestas en las que haya buen rollo, donde nos conocemos casi todos», cuenta Donati. «Quizás el cotillón está más dirigido a un público universitario. A esa edad estás más dispuesto a comprar una entrada cara. Aún así, estamos teniendo mucha demanda y es una noche que sigue funcionando muy bien». Su público es de 25 a 35 años y las entradas están a punto de agotarse. El precio del tique en Da Vinci y La Ribera es de 35 euros e incluye una copa o dos cervezas, guardarropa y desayuno. Las puertas abrirán a las dos de la mañana.

Lo cierto es que aunque las discotecas y los bares sean el punto de encuentro más habitual para despedir el año, los hoteles también se han convertido en una opción atractiva para disfrutar de las campanadas en un ambiente alejado del barullo. En The Artist, por ejemplo, han preparado dos opciones. Los precios van desde los 160 hasta los 380 euros. «Los hoteles están ganando protagonismo como espacios preferidos para celebrar estas fechas. Esto se podría explicar por una combinación de factores como la comodidad, un ambiente sofisticado y diferente, un programa completo sin preocupaciones ni imprevistos y una celebración 'premium' alejada de bullicios. No tenemos que olvidarnos de la calidad gastronómica para quienes valoran la buena comida, la cocina de autor,», cuenta Erik García, el responsable de marketing del hotel.

