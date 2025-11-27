El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Representantes de los colectivos organizadores, con Manu Lezertua (Pertsonalde), Mabel Andreu (Ongi Etorri Errefuxiatuak) e Ibon Meñika (Gernika-Palestina) en primer término. E. C.

Entidades y representantes de la sociedad vizcaína darán voz a los 20.000 niños asesinados en Gaza

La plaza Circular de Bilbao acoge el sábado de 9.00 a 22.00 horas la lectura ininterrumpida de los nombres de los menores fallecidos en los últimos dos años

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:39

Que la muerte no quede «reducida a una estadística». Es lo que pretende el Colectivo Ciudadano pro Palestina, integrado por una decena de entidades sociales ... que el sábado ofrecerán una «lectura ininterrumpida» en la plaza Circular de Bilbao de los nombres de «los 20.000 niñas y niños asesinados en Gaza» en los últimos dos años. Los convocantes contarán en este «ejercicio de memoria y dignidad» con la participación de representantes de diferentes colectivos y del ámbito cultural, académico, social y deportivo.

