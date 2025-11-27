Entidades y representantes de la sociedad vizcaína darán voz a los 20.000 niños asesinados en Gaza

Que la muerte no quede «reducida a una estadística». Es lo que pretende el Colectivo Ciudadano pro Palestina, integrado por una decena de entidades sociales ... que el sábado ofrecerán una «lectura ininterrumpida» en la plaza Circular de Bilbao de los nombres de «los 20.000 niñas y niños asesinados en Gaza» en los últimos dos años. Los convocantes contarán en este «ejercicio de memoria y dignidad» con la participación de representantes de diferentes colectivos y del ámbito cultural, académico, social y deportivo.

Entre quienes se sumarán a la lectura , que se prolongará desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, destaca la presencia del rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea; las actrices Itziar Lazkano y Olatz Ganboa y el actor Ramón Barea; el sociólogo Imanol Zubero; los periodistas Emilia Arias y Xabier Madariaga; el director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, Gorka Urrutia; el catedrático de Ciencia Política de la UPV/EHU Pedro Ibarra; la psiquiatra Carmen Oriol...

Se trata, ha señalado Mabel Andreu en la presentación este jueves de la iniciativa, de «personas que, desde mundos distintos, comparten la convicción de que la dignidad humana es universal». La representante de Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha estado acompañada por Ibon Meñika, del colectivo Gernika-Palestina, y por el anterior Ararteko, Manu Lezertua, que forma parte de la asociación Pertsonalde, ha destacado que, con la convocatoria buscan, además de «nombrar a estas personas que ya no pueden hacerlo por sí mismas», visibilizar «la violencia que muchas personas prefieren ignorar».

Han aprovechado además para «denunciar el genocidio» y para «exigir el fin inmediato de este exterminio», así como para reclamar «la entrada urgente de ayuda humanitaria y la protección real para la población civil». En el acto, impulsado también por Begirune, CEAR, Lagun Artean, CVX-Arrupe, Gerrarik Ez y Zehar Errefuxiatuekin, además de integrantes de algunas de estas entidades, darán voz a los menores fallecidos unas doscientas personas, desde miembros del colectivo de pensionistas hasta palestinos y saharauis residentes en Euskadi, las comparsas de Bilbao y la ciudadanía en general.