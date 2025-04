Un enfermero a domicilio por una zona rural de Bizkaia: «Unas cuestas que ni en el Tour»

Bruno Vergara Viernes, 4 de abril 2025, 12:10 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

En las comarcas rurales sus habitantes tienen más difícil acceder a un centro de salud. Así, la Atención Primaria que se presta en estas zonas es muy importante. De hecho, hay pocos profesionales que se dediquen a ello. Médicos y enfermeros de pueblo se deben trasladar varios kilómetros para atender a los pacientes. Uno que cuenta en primera persona cómo es una de sus jornadas es Sergio Ortiz, un joven enfermero rural que muestra uno de esos desplazamientos.

En un vídeo compartido en redes sociales, este joven ha grabado uno de sus recorridos para llegar a una casa. Sergio no enseña su labor en sí con el paciente, sino el difícil trayecto que realiza con su coche hasta la vivienda que debe visitar.

En las imágenes comienza su recorrido en coche por una carretera asfaltada y «bastante ancha». A medida que avanza y como cuenta Sergio, la «cosa se pone interesante». La calzada pasa a ser de gravilla, con muchas piedras pequeñas. Se estrecha y se convierte en un camino por el que es difícil circular.

«Empieza lo bueno. Carretera de puro barro, Casi se me queda el coche...», indica el joven, que resalta las carreteras sinuosas que debe recorrer. «Curvas de 270 grados y pendientes que ni en el Tour de Francia».

En su ruta Sergio ha seguido el trayecto que le indica el navegador. Sin embargo, le ha llevado por un camino erróneo. «Google Maps haciéndome de las suyas», señala y muestra un zona totalmente intransitable en su coche.

Finalmente, llega a su destino, a un caserío aislado, rodeado de campo y unas ovejas. «Es muy bonito, la verdad, perfecto para que me secuestren y no me encuentren ni los GEO», bromea.

