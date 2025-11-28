El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La hidratación es un aspecto de gran relevancia en el ámbito preventivo. Reuters

Una encuesta a trabajadores de residencias refleja «carencias» para hacer frente a las olas de calor

La asociación de familiares y usuarios de Bizkaia, Babestu, reclama que todos los centros elaboren «un plan de actuación» ante este tipo de episodios

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:08

Entre junio y agosto, 112 personas fallecieron a causa del calor en Euskadi, según el sistema de monitorización de la mortalidad (MoMo), dependiente del Ministerio ... de Sanidad. El 70% tenían más de 84 años, dato que pone sobre la mesa la vulnerabilidad de las personas mayores a las altas temperaturas. Bajo esa premisa, la del mayor «riesgo» de este colectivo, la asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia, Babestu, ha realizado una encuesta entre allegados y trabajadores de los centros que pone sobre la mesa «carencias» para minimizar el impacto de las olas de calor.

