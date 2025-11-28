Una encuesta a trabajadores de residencias refleja «carencias» para hacer frente a las olas de calor

Entre junio y agosto, 112 personas fallecieron a causa del calor en Euskadi, según el sistema de monitorización de la mortalidad (MoMo), dependiente del Ministerio ... de Sanidad. El 70% tenían más de 84 años, dato que pone sobre la mesa la vulnerabilidad de las personas mayores a las altas temperaturas. Bajo esa premisa, la del mayor «riesgo» de este colectivo, la asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia, Babestu, ha realizado una encuesta entre allegados y trabajadores de los centros que pone sobre la mesa «carencias» para minimizar el impacto de las olas de calor.

Enrique de la Peña, portavoz del colectivo, ha presentado este viernes los resultados de ese análisis en las Juntas Generales. Al cuestionario contestaron 27 familiares y 148 profesionales de 37 residencias ubicadas en 31 municipios del territorio. Se trata, por tanto, de una muestra pequeña, pero que dibuja una realidad, la de las actuaciones en momentos de elevadas temperaturas, que, en su opinión, la Diputación debería evaluar.

Uno de los aspectos sobre el que ha llamado la atención el representante de Babestu es el «desconocimiento» tanto de familiares como de trabajadores sobre aspectos básicos de la prevención. El 33% de los empleados encuestados refiere que en su lugar de trabajo no existe un «plan de emergencias ante olas de calor» y otro 37% que no lo saben. El 43% respondieron además que no tienen formación específica sobre estas situaciones y un 33% que sí, pero «insuficiente».

De la Peña ha hecho hincapié en la existencia que actualiza de forma habitual el Gobierno vasco que recoge cómo abordar ese fenómeno meteorológico en diferentes escenarios, entre ellos los centros de mayores. Son, ha dicho, «medidas muy sencillas», que van desde «identificar a las personas con más riesgo, que son las que tienen patologías severas cardíacas, renales o hepáticas», hasta hacer un «seguimiento» de la temperatura ambiental y de la corporal de los usuarios.

Sin aire acondicionado

Sin embargo, entre las medidas preventivas que «echan de menos» los encuestados se encuentra precisamente la ausencia de «listas de riesgo». También reclaman oscurecedores de ventanas, ropa de verano, más termómetros e hidrómetros -«es importante porque un golpe de calor es más severo a partir de un 60-70% de humedad»-, que se ofrezca «variedad de líquidos» y no solo agua para hidratar y «áreas climatizadas». En ese sentido, preguntados por el aire acondicionado en las habitaciones, un 3,4% contestaban que hay «en todas», un 1,4% que «en algunas» y un 89,9% que en ninguna.

El portavoz de Babestu ha incidido durante la presentación en la necesidad de que «toda residencia» elabore «un plan de actuación por ola de calor» y que se dé a conocer «entre los trabajadores, residentes y familiares». Y ha mostrado sus dudas sobre la capacidad de abordar, por ejemplo, «una nueva pandemia» cuando ante una «situación de crisis predecible» y «fácilmente gestionable», como es una ola de calor, no se actúa.