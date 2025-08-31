El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Encuentran sin vida al hombre de 50 años desaparecido en Güeñes

VOST Euskadi publicó en sus redes sociales la desaparición el pasado 26 de agosto

Leire Moro

Leire Moro

Sábado, 30 de agosto 2025

VOST Euskadi ha publicado este sábado por la tarde que el hombre de 50 años que desapareció en Güeñes «ha sido localizado sin vida». Además de dar el pésame a la familia, la asociación que da apoyo a familiares de personas desaparecidas ha solicitado que la gente que compartió la desaparición borre la fotografía de sus redes.

