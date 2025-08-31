Encuentran sin vida al hombre de 50 años desaparecido en Güeñes VOST Euskadi publicó en sus redes sociales la desaparición el pasado 26 de agosto

Leire Moro Sábado, 30 de agosto 2025 | Actualizado 31/08/2025 07:55h. Comenta Compartir

VOST Euskadi ha publicado este sábado por la tarde que el hombre de 50 años que desapareció en Güeñes «ha sido localizado sin vida». Además de dar el pésame a la familia, la asociación que da apoyo a familiares de personas desaparecidas ha solicitado que la gente que compartió la desaparición borre la fotografía de sus redes.

⚫Enrique / Edu ha sido localizado sin vida, es momento de eliminar su imagen de todas las RRSS, nuestro más sentido pésame a la familia



⚫Enrique / Edu bizirik gabe aurkitu dute, sare sozial guztietatik bere irudia ezabatzeko unea da, gure doluminik sentituena familiari. pic.twitter.com/Nd2THPzsrA — VOSTeuskadi (@VOSTeuskadi) August 30, 2025

