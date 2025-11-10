El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de Euskal Prospekzio Taldea y de Aranzadi, entre ellos Francisco Etxeberria, a la izquierda, durante la excavación de ayer. Mireya López

Encuentran restos óseos de combatientes de la Guerra Civil en Saibigain

Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea exhuman huesos de dos individuos que murieron en los cruentos combates del 6 al 15 de abril de 1937

J. Arrieta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

En abril de 1937, tras la derrota republicana en Otxandio, el Ejército Vasco y refuerzos asturianos intentaron contener el avance franquista en el puerto de ... Urkiola. Dominándolo, el Saibigain era un punto estratégico: su cumbre pelada fue escenario de combates extremadamente duros entre las Brigadas de Navarra del bando sublevado y batallones republicanos vascos y asturianos, entre ellos el nacionalista Arana Goiri, el socialista Meabe nº 2 y el Batallón Asturias nº 8. Ayer, técnicos de la Asociación vasca de investigación, prospección y catalogación Euskal Prospekzio Taldea y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi recuperaron restos óseos de dos de estos combatientes, que probablemente murieron alcanzados por un proyectil de artillería mientras se protegían en un refugio abierto tras las trincheras que defendían la cumbre, a 946 metros de altura, conocida desde su caída como 'monte de la sangre'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  5. 5

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: Â«Hay partidos que no me puedo perderÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Encuentran restos óseos de combatientes de la Guerra Civil en Saibigain

Encuentran restos óseos de combatientes de la Guerra Civil en Saibigain