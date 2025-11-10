Encuentran restos óseos de combatientes de la Guerra Civil en Saibigain

En abril de 1937, tras la derrota republicana en Otxandio, el Ejército Vasco y refuerzos asturianos intentaron contener el avance franquista en el puerto de ... Urkiola. Dominándolo, el Saibigain era un punto estratégico: su cumbre pelada fue escenario de combates extremadamente duros entre las Brigadas de Navarra del bando sublevado y batallones republicanos vascos y asturianos, entre ellos el nacionalista Arana Goiri, el socialista Meabe nº 2 y el Batallón Asturias nº 8. Ayer, técnicos de la Asociación vasca de investigación, prospección y catalogación Euskal Prospekzio Taldea y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi recuperaron restos óseos de dos de estos combatientes, que probablemente murieron alcanzados por un proyectil de artillería mientras se protegían en un refugio abierto tras las trincheras que defendían la cumbre, a 946 metros de altura, conocida desde su caída como 'monte de la sangre'.

«Estos serían el cuarto y el quinto individuos que encontramos aquí desde que empezamos la búsqueda», explicaba a pie de excavación Teresa Usaola, sobrina nieta del comandante del batallón Sabino Arana Goiri, Felipe Bediaga Aramburu, impulsora de los homenajes anuales que se realizan en este monte desde 2022 y de estos trabajos de recuperación. «Esta exhumación es un paso más para dignificar la memoria de quienes lucharon, murieron y desaparecieron en Saibigain, y para que sus familias puedan curar sus heridas heredadas por varias generaciones», valoraba Usaola, que tomó el testigo de su abuela en la búsqueda de Felipe Bediaga, muerto aquí y de cuyos restos se ignora el paradero.

Los huesos de los dos combatientes extraídos ayer «son los que peor estado presentan de todos los encontrados en Saibigain hasta ahora. El año pasado recuperamos un esqueleto completo. Estos son fragmentos muy pequeños», detallaba Usaola.

Debajo de una escudilla

Esta intervención está coordinada por Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea, con la autorización de Gogora-Instituto Vasco de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, y de la Diputación Foral de Bizkaia, al estar el yacimiento dentro del Parque Natural de Urkiola. Como su nombre indica, Euskal Prospekzio Taldea se encarga de prospectar. Busca los indicios, con ayuda de un detector de metales, y realiza sondeos mínimos cuando aparece algún rastro. Si se da el caso, detiene sus trabajos y avisa a los técnicos de Aranzadi, que son los encargados de realizar la excavación arqueológica. Así ocurrió esta vez. «Se encontró una escudilla de metal y al levantarla aparecieron fragmentos de cráneo», detallaron el prospector Alberto J. Sanpedro, de Euskal Prospekzio Taldea, y Lourdes Herrasti, antropóloga de Aranzadi. Al abrir la excavación, en forma de zanja, se localizó un hueso largo, «un húmero, y otros restos: un cartucho, trozos de tela, una lata, fragmentos de metralla...» A lo largo de la mañana también aparecieron una medallita de la Virgen y dos pesetas emitidas por el Gobierno Vasco. Y lo más notable, una chapa de identificación con el número legible: 36599.Dado que el mal estado de los huesos no permitirá realizar una identificación mediante pruebas de ADN, este número, cotejado con la documentación histórica, «nos permitirá saber quién fue uno de estos dos hombres que murieron aquí», en el 'monte de la sangre'.