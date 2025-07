«Estamos encantados de que los turistas vengan al Casco Viejo»

Susana Alaguero, responsable de la tienda de moda Olañeta, ubicada en la calle Correo, ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación de Comercios, Hostelería ... y Empresas del Casco Viejo de Bilbao en relevo de Luis Arbiol, que concluye sus dos años de mandato. Su principal apuesta irá dirigida a «reforzar» el comercio local, con acciones centradas en subrayar «la calidad, sostenibilidad y cercanía» de las tiendas de toda la vida.

– Se estrena como presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. ¿Qué espera conseguir?

– Tenemos una hostelería exquisita y queremos que nuestro comercio sea igual. Ahora mismo sabemos que la situación del comercio es un poco preocupante. Eso sí, somos optimistas y yo me voy a dejar la piel en que por lo menos demos mucha guerra, que estemos ahí. Porque creo que es importante no solo para Bilbao, sino también para la gente que viene fuera.

– ¿En qué momento se encuentra actualmente el Casco Viejo?

– Ahora tenemos un comercio que está bastante especializado. Es verdad que antes de la pandemia hubo un relevo generacional. La pandemia nos influyó mucho, pero conseguimos resurgir. Hoy en día tenemos muy pocos establecimientos cerrados. Recibimos con los brazos abiertos a todos los emprendedores que quieran venir a apostar por el comercio local.

– ¿Qué necesita la zona?

– Siempre hemos sido bastanteexquisitos en el comercio del Casco Viejo. Intentamos siempre ser un poco más sostenibles, con artículos de kilómetro cero. Tenemos cabida para todos los que quieran venir y quieran apostar por nuestro comercio. Es verdad que antes había muchas zapaterías, podía haber muchas mástiendas de textiles... Pero bueno, lo mismo que se van unos, vienen otros. Intentamos, sobre todo, que la gente esté contenta y que venga al Casco Viejo a comprar.

– Olañeta lleva desde 1946. ¿Cuál es la clave para sobrevivir tantos años?

– El truco es adaptarse. Hoy en día hay que ser muy ágil. Nosotros seguimos comprando, vamos a países, visitamos ferias. Al final te tienes que mover. Una cosa muy importante es escuchar lo que te pide la clientela, porque también somos asesores de imagen. Cuando entran les tratamos como en casa, compren o no compren. Es importante para nosotros. Siempre repito que somos una gran familia.

– La zona está llena de turistas. ¿Es un público que beneficia la actividad comercial?

– Sí, compran en el comercio local y además les gusta entrar a las tiendas. Es verdad que igual la hostelería se lleva la palma, pero para eso también tenemos buenos hosteleros y ellos también hacen un trabajo exquisito. Nos gusta que vengan a nuestro barrio. Y es verdad que tenemos un turista bastante bueno. Te preguntan dónde está diseñada la ropa. Si les dices que tienes producto diseñado aquí en Euskadi, les gusta y deciden llevarse esa prenda típica.

– ¿Y la hostelería? La Plaza Nueva está a tope.

– La Plaza Nueva está llena, pero como en cualquier Casco Viejo. Lo bueno de ahora es que tenemos unas redes sociales dónde podemos buscar a qué sitio ir: tiendas, bares... Sí que es verdad que el Casco Viejo y concretamente la Plaza Nueva está llena de turistas, pero bueno, nosotros estamos encantados de que vengan.

Cambiar la actitud «derrotista»

– No considera, entonces, que el turismo haya perjudicado la zona.

– Todo lo contrario.

– Proliferan las tiendas de moda rápida. ¿Están haciendo daño al comercio local?

– La gente está más concienciada. Si tú quieres algo rápido y barato que te va a durar nada, pues vas a tener esas tiendas. Si quieres algo diferente y que sea de calidad y, sobre todo, que una persona te asesore con lo que te puede ir bien... eso no te lo dan las esos negocios. Nosotros somos muy buenos embajadores de nuestras tiendas.

– Cada vez se producen más cierres de negocios en Bilbao. ¿Está perdiendo la ciudad fuelle comercial?

– Los bilbaínos tenemos que apostar más por el comercio local, que es exquisito. Yo no creo que esté perdiendo fuelle, pero tenemos que cambiar todos esa actitud derrotista de decir que va fatal. Tenemos que ser conscientes de que los comercios dan luz y vida a las ciudades.

–También hay aperturas. ¿Es buen momento para emprender en el Casco Viejo?

– Siempre es buen momento para crear. Lo importante es tener ganas y que los comerciantes y hosteleros de al lado apoyen a esa persona. Hay que animar a la gente.

– Hay tiendas que abren los domingos. ¿Es usted partidaria?

– A mí no me molesta que abran los domingos, pero yo, por ejemplo, sí que pongo en valor esa conciliación familiar. Eso es importante también. No todo es trabajar en la vida. Quien quiera abrir, perfecto.

– ¿Considera que hay una masificación de pisos turísticos?

– Yo creo que ahora ya está regulado. Estamos en una zona turística de Bilbao, entonces es normal que haya, pero no creo que haya masificación. Lo importante es que se cumplan todas las normativas, al igual que el comercio y la hostelería. Es decir, que todos cumplamos con la normativa.

– ¿Cómo es la convivencia entre vecinos, turistas y comerciantes en el Casco Viejo?

– Esto es un barrio. A mí me conocen tanto de Olañeta como de vecina, y ahora también como presidenta de la asociación. Poteamos en los mismos sitios, también en la Plaza Nueva, a pesar de que esté llena de turistas. No por ello dejamos de ir.

– ¿Cree que el Casco Viejo mantiene su seña de identidad?

– Yo considero que sí.