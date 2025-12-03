El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un tren circula por el desfiladero de Pancorbo. Avelino Gómez

Empieza en Burgos la obra del trazado que conectará la 'Y' vasca con Madrid

El primero de los seis tramos del ramal entre la capital burgalesa y Vitoria requerirá al menos cuatro años de trabajos

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

Las obras del trazado que conectará la 'Y' vasca con Burgos, y por extensión con Madrid, ya están en marcha. Han sido necesarias más de ... dos décadas de trámites administrativos previos y dos revisiones del proyecto original para llegar a esta semana en la que las máquinas han empezado con el movimiento de tierras entre Pancorbo y Ameyugo, el primero de los seis tramos en los que se ha dividido el ramal que enlazará Vitoria y la capital burgalesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  4. 4

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  5. 5 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  6. 6

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  7. 7 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  8. 8 La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi
  9. 9 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  10. 10

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Empieza en Burgos la obra del trazado que conectará la 'Y' vasca con Madrid

Empieza en Burgos la obra del trazado que conectará la &#039;Y&#039; vasca con Madrid