«Que empiece a hacer frío del fuerte» Comercios de Bilbao temen ver arruinada la temporada más fuerte del año «si no hace el tiempo que tiene que hacer por estas fechas»

Los comerciantes vizcaínos se levantaron ayer jubilosos por los chaparrones que cayeron desde primeras horas de la mañana, que se prolongaron por la tarde y bien entrada la noche. El sector vive una angustiosa situación por las condiciones meteorológicas, que han desplomado las ventas. Pasan los días y siguen sin ver solución a un problema que se repite de forma sistemática en los últimos años. Salvo «cuatro días» que ha hecho «algo de fresco» desde septiembre deben luchar contras las altas temperaturas y la escasa actividad de sus negocios. El desplome del consumo ha vuelto a afectar especialmente a las tiendas de ropa y también a las zapaterías.

Aunque queda por delante la «fructífera campaña de Navidad» en la que confían reconducir el rumbo, ven pasar las jornadas y empiezan a inquietarse por las pérdidas sufridas en septiembre y octubre. «Esos meses ya no los vamos a recuperar», lamentan. Responsables de distintas organizaciones comerciales como BilbaoCentro insisti eron ayer en la necesidad de vender «en temporada», según explicó Jorge Aio. «Es crucial vender cuando toca, no en otros momentos», alerta.

«Igual que los baserritarras»

Numerosos comerciantes confesaron ayer a este periódico su inquietud por el temor de ver arruinada la temporada de invierno -la más fuerte y decisiva del año por el coste de las prendas invernales- «si no hace el tiempo que tiene que hacer por estas fechas». Es tal la preocupación comercial que muchos agentes no dejan de revisar sus móviles. Y lo que ven en absoluto les anima de cara a la próxima semana, con temperaturas superiores a los 22 grados, concretamente el miércoles y jueves. «Estamos igual de condicionados que los agricultores. En vez de mirar al cielo, que también, nosotras revisamos las previsiones meteorológicas. Cada vez hace menos frío y el invierno dura muy poco», se queja la titular de una boutique del Ensanche.

«¡Que empiece a hacer frío del fuerte ya!», suplica Gerardo Pedrosa, propietario de una de las mejores tiendas masculinas de la capital vizcaína. «El frío es fundamental para nosotros», confiesa. Los negocios de hombre son los que, como siempre, peor están aguantando el chaparrón, ya que, a su juicio, el gasto de las mujeres en moda sigue siendo muy superior. «El hombre compra más por necesidad, no tanto por capricho», argumenta Pedrosa.

La inestabilidad provocada por el cambio climático ha llevado a algunos negocios a variar sus estrategias e incorporar en los escaparates invernales piezas más ligeras para intentar incentivar las ventas. Sin embargo, estas fórmulas han deparado resultados muy poco convincentes por la respuesta de la clientela, que ha pasado de puntillas ante estos cambios.

«Nadie te compra camisetas»

«¿Qué vas a vender? ¿Bañadores y camisetas? No te las va a comprar casi nadie», reconoce Pedrosa, que cuenta con una clientela «muy fiel», pero que tampoco pasa por alto las campañas de descuentos que se avecinan de cara a las próximas semanas. «En breve nos llega el Black Friday y luego aparecerán las rebajas. El verdadero desafío al que nos enfrentamos es la necesidad de vender ahora mismo parkas de fundamento y no cuando rebajemos los precios».

Jorge Aio asume que «la lógica empresarial» contrasta con las escenas que la pasada semana se veían en Bilbao, con muchas bilbaínas «en sandalias» y turistas en bermudas. «La temporada va pasando y no se está vendiendo nada bien. Nos queda aún campaña y una Navidad que nunca falla, pero el comercio local necesita un revulsivo», detalla el gerente de BilbaoCentro, que asiste estos días en París a un congreso de moda. «Allí no se ha perdido en absoluto el gusto por el buen vestir».

