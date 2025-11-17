Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido El arrestado se ha negado a bajarse del vehículo, lo que ha obligado a cortar el tráfico en la calle Simón Bolívar

Josu García Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:41

Un hombre de unos 70 años ha sido detenido en la tarde de este lunes tras provocar un aparatoso incidente de tráfico en el centro de Bilbao. El sujeto ha embestido a varios coches, entre ellos el de una autoescuela, y ha acabado detenido tras no querer bajarse del turismo que conducía, según han confirmado fuentes municipales. Por si esto fuera poco, el individuo ha roto el cristal del vehículo patrulla que le trasladaba al calabozo. Afortunadamente, no ha habido heridos de consideración.

El suceso ha tenido lugar pasados unos minutos de las 16.30 horas en la confluencia de las calle José María Escuza y Simón Bolívar. Por causas que se desconocen, un 'Audi' de color blanco ha chocado con un coche de autoescuela y con varios más. La Policía Municipal ha sido alertada y ha tardado muy poco en llegar.

El incidente ha obligado a cortar el tráfico en la zona. Se ha tomado esta decisión, sobre todo, para evitar posibles accidentes, ya que el individuo que supuestamente ha provocado esta situación se ha negado sistemáticamente a quitarse del volante de su vehículo. Los policías temían que volviera a arrancar. Finalmente, según testigos presenciales, le han tenido que sacar a la fuerza de su automóvil.

«Ha sido impresionante. Ha chocado hasta tres veces con el coche de autoescuela y se ha llevado otros tres o cuatro por delante cuando huía», relata un testigo. Finalmente, los agentes le han detenido acusado de un delito contra la seguridad vial. Pero no ha quedado ahí la cosa. El arrestado ha roto el cristal del coche patrulla durante su traslado a Comisaría.