Los embalses garantizan el suministro un año aunque haya sequía

«Hay conciencia de que el agua es un bien escaso»

La última gran sequía que afectó al territorio en el año 1990 fue un escenario que los que lo presenciaron no olvidarán, y que desde luego, no quieren volver a vivir. Pero mucho ha cambiado desde entonces, y no sólo la calidad de las instalaciones. «En aquella época se consumía un cuarenta por ciento más de agua que hoy en día. No había una cultura de que es un bien escaso, como el que hay en la actualidad. La sociedad ha evolucionado hacia bien en ese aspecto. Los electrodomésticos son más eficientes, hay menos fugas, y en general, hay mayor concienciación. Si mañana hubiese la misma cantidad de agua que entonces, tendríamos un 30% más», explica el gerente del Consorcio, Pedro Barreiro.