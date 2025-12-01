Embajadores con sabor
La II Gala de la Asociación de Sumillers de Bizkaia reconoce el talento que impulsa la cultura enogastronómica en el hotel Ercilla de Bilbao
Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:35
El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte» (Georges Brassens). Y ayer, en la II Gala de la Asociación ... de Sumilleres de Bizkaia, se compartieron precisamente eso: premios, vino y manjares. Un encuentro que reunió a más de un centenar de profesionales de la sumillería y la hostelería, y en el que se reconocieron el esfuerzo, la excelencia y la pasión de quienes fortalecen nuestra cultura enogastronómica.
El acto, amenizado por el saxofonista Miguel Ángel Vereda, comenzó con la bienvenida de Iratxe Rementeria, presidenta de la asociación y sumiller del restaurante Remenetxe de Gernika, y continuó con la presentación de la ONG con la que este año colaboran: ADELA.
En esta edición, los premios Embajadores del Vino recayeron en Xabier Lapitz, periodista, por su rigor informativo y su impulso al consumo de proximidad; Bizubi Fundazioa, por su labor solidaria en la gastronomía vizcaína; en cuyo nombre recogió el galardón Lara Martín; Aitor Maiztegi, sumiller del restaurante Azurmendi, por su labor divulgativa de la cultura del vino; Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, por lograr un hito inolvidable para el baloncesto vizcaíno; Garikoitz Ríos, director técnico de Bodegas Itxasmendi, por su aportación a la historia de la DO Bizkaiko Txakolina; y Last Tour, por situar a Bizkaia en el mapa como referente musical; Yudana Burgoa, directora de Estrategia de la organización, recogió el premio.
Entregaron los galardones Eloísa Fernández, vicepresidenta y sumiller de la Taberna Mikel Bengoa de Meñaka; Guillermo Pérez de Heredia, tesorero y cocinero; Nerea Cuenco, vocal y sumiller del restaurante Sikera; y María García Martínez, secretaria y directora de Cajamar en Bilbao.
Al acto acudieron Amaia Barredo, consejera de Alimentación del Gobierno vasco; Alfonso Santiago, CEO de Last Tour; el escultor Juanjo Novella; Narciso Domínguez, de Jamones Montaraz; Cesar Moral, de Bodegas Arane; Lourdes Aedo, responsable de Jantour de EL CORREO; Rafa Pueyo, director deportivo del Surne Bilbao; Javier Hormaetxea, Kotska Mandaluniz, del Asador Borda; Blanca Sánchez, Gabriel Salaverry, Reverendo Igor; Uritz Lejarcegi, sumiller del Andra Mari; Pilar Gil, Isabel García, Marimar Villalba, Fernando Rueda, Luis Colina, Carlos Pujana, Soraya López, Elisa Arriola; David y Mikel García, de Las Lías; Mikel Bengoa, Juanjo Justicia, Daniel Pérez, Marijo Soto, Pilar Alonso, Gaizka Larrabeiti, Estefanía y Aida Amaya, Israel Tavera, María Mora, Paola Saavedra, Agustín Galán y Mikel Calvo.
