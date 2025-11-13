El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yvonne Iturgaiz

Elkarrekin pide que Bilbaobizi muestre el coste por uso en tiempo real

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Elkarrekin Bilbao propondrá en el próximo pleno municipal que los usuarios de Bilbaobizi puedan ver en tiempo real a través de las pantallas que incorporan las bicicletas el tiempo y coste por uso, además del estado de la batería y la velocidad.

El grupo pedirá al equipo de gobierno (PNV-PSE) modificar el software que nutre el actual servicio para «mejorar la transparencia» de la prestación tras detectar quejas que apelan a la «confusión» en los cobros. Según explica la portavoz de la formación, Ana Viñals, ahora las transacciones mediante pasarela «no son inmediatas», lo que genera dudas entre usuarios. Por ello, solicitarán que los pagos sean automáticos.

