No lo dude: las barberías más 'cool' están en Bilbao

No son peluquerías, llámenlas por su nombre: barberías. Y, por cierto, muy 'cool'. Son el colmo de la modernidad. Si uno quiere presumir de 'trendy', sabe dónde tiene que dar la cara y, de paso, llevarse un buen corte (exento, evidentemente, de todo riesgo). Con las barberías nos ha pasado a muchos lo mismo que nos ocurría de niños con los pantalones cortos: no nos los queríamos poner porque jugábamos a ser mayores. Y ahora que ya no somos pequeños los añoramos. Las barberías, cuya sola mención remitía a una historia de viejos, son hoy el estandarte de la vanguardia en Bilbao. Es un viaje extraño, no se crean. Pisarlas es como regresar a locales de mediados del siglo pasado, pero con los pies en 2019. Puede que la tiranía del estilo 'hipster' esté dando los últimos coletazos. Se llevan todo tipo de barbas: crecidas, cuidadas y descuidadas, recortadas, marcadas, cerradas, espesas... Todo depende del barbero con el que uno dé. Algunos, insisto, llámenles barberos y nunca peluqueros, no se cortan un pelo y trabajan con vistas a la calle convirtiendo el arte del afeitado en un espectáculo público. Unos verdaderos artistas.

Brothers Barber Shop Con raíces latinas

Robert Arraiz y Harold Vallejo en la Barbería Brothers Barber Shop. / Luis Gómez

Es lo que ocurre en Brothers Barber Shop (Alameda Urquijo, 33), abierta hace muy pocos meses. El colombiano Harold Vallejo, dueño del negocio, y el venezolano Robert Arraiz, su mano derecha, además de un chaval que tienen «a medio tiempo a las tardes», hacen de todo. Arreglan barbas –«ahorita la tendencia es mucha barba larga»– y realizan cortes «de caballero. Todo lo que quieran», pero solo para chicos. «Nuestro enfoque ha consistido un poco en blindar lo de antes, pero dando al negocio ese toque moderno y orientándolo hacia la gente de acá, aunque metiendo un poco ese rollo de nuestras raíces –lo de raíces viene al pelo– latinas». El reguetón marca el ritmo.

¿Cómo? No le den más vueltas. Se impone el corte de pelo 'fade', degradado, desvanecido... Se puede llamar de múltiples maneras, pero el resultado es el mismo. «Va de menos a más», explica Harold. Los laterales quedan despejadísimos, casi desnudos, descubriendo el cráneo. «Cambias un poco el estilo arriba», que queda a gusto del cliente. Muchos suelen llevar raya también, «como se hacía antiguamente», al estilo de los viejos galanes del Hollywood dorado y, lo que tienen las modas, de las estrellas futbolísticas actuales.

Además de navajas, ceras y cepillitos, Harold y Robert trabajan con una pinta estilosa a más no poder. Lavan cabezas y afilan rostros hechos unos pinceles con sus delantales azules, de tela vaquera, tirantes y camisas perfectamente planchadas. Solo unos guantes de cuero negro, al estilo Karl Lagerfeld, chirrían en su vestimenta. «Viví mucho tiempo en Inglaterra y casi todas las barberías de allí funcionan con este rollo», detalla Harold, que calza unas 'Vans' negras y lustrosas. Grandes cristaleras exponen a los clientes a la vista de viandantes y conductores en dos de las calles más transitadas de la ciudad. «¿Que si les incomoda? ¡Qué va! Al contrario, a la gente le gusta que la vean. Ahorita todo se hace de cara al público», argumenta.

I'm Miu «Sin barbas a lo George Michael»

Ainara Cermeño arregla la barba a un cliente en la barbería I'm Miu. / E. C.

I'm Miu (Colón de Larreátegui, 20) es un deleite a la vista. No exageramos si decimos que no puede ser más 'cool'. Es uno de los comercios más elegantes de Bilbao. Peines, cuchillitas, acondicionadores, aceites, jabones... Dispensa un amplio surtido de productos con los que carga de deberes caseros a los clientes antes de que vuelvan a recostarse en sus sillones. «Hacemos más arreglos que afeitados porque ahora se lleva la barba cuidada. Queréis llevarla arreglada, pero casi que parezca que os la habéis hecho vosotros. No se estilan las muy marcadas tipo George Michael», apunta Ainara Cermeño, que abrió las puertas en noviembre de 2015.

Imperan las barbas de aspecto «natural y más bien cortas». Es lo que demanda su clientela, gente «con un perfil más clásico». Hombres, para entendernos, de entre 30 y 50 años, que se pasan cada mes o mes y medio por esta peluquería unisex. Cada vez se preocupan «más por su aspecto, «tanto del cabello como de la barba», destaca Ainara. Por eso, la elección es tan meditada. «Procuramos alargar un poco las caras muy redondeadas a la altura de la perilla y a las más gorditas procuramos evitar el 'efecto papada' de perfil». Del mismo modo que el aspecto premeditadamente desaliñado pierde vigor, en I'm Miu vigilan muy de cerca las barbas largas y blancas. Es decir, cargadas de canas. «Hay que tener cuidado. Las barbas de por sí echan años y más si se acompañan de pelo largo», asegura Ainara, que recomienda limpiarlas con productos específicos porque no es igual «la piel del cuero cabelludo que la de la cara».

La Barbería del Norte «Echan años pero personalizan»

Dani Juán Leon en su local La Barbería del Norte. / Luis Gómez

Algo que poco, o casi nada, le importa a Dani Juan León, encargado de La Barbería del Norte (Euskalduna, 4), un clásico del sector, pese a no haber cumplido todavía los tres años de vida desde su apertura. «¿Que si nos echan años y nos envejecen». Sí. Hay que ser realista. Algunos años nos dan, y a quien tiene canas, algunos más, evidentemente, pero las barbas nacieron para llevarlas con personalidad. A mí me es indiferente que la gente me diga... Vamos, que es poco probable que acierten con la edad que tengo. Todos sabemos que suman un poco, pero merece la pena más la personalidad que los años que cargan».

Juan de León es un barbero atípico. Admite que las barberías no pueden estar más de moda, pero huye de las tendencias. «La moda es un círculo. Va y viene. Había que darle vida a las barberías y se les ha dado un montón de bombo recuperando su versión más retro y vintage. Se habían quedado en el tintero y las hemos recuperado. Con las barbas sucede tres cuartas parte de lo mismo. Tuvieron un 'boom' muy fuerte y ahora andan por ahí algunos exquisitos intentando eliminarlas», explica al tiempo que admite que será complicado erradicarlas de los ambientes urbanos. «Costará muchísimo que la gente se las quite. Se llevan como uno quiere: cortas, largas... Afortunadamente, la moda cada vez es menos moda. A algunos les gustan llevarlas muy arregladitas y pegaditas a la piel y otros prefieren lucirlas larguitas y más marcadas en los pómulos y el cuello». A Christian Castillo, un paraguayo que lleva 12 años en Bilbao, le da igual. «Yo siempre andaba buscando mi estilo pero sin encontrarlo, hasta que hace un añito caí por aquí. Pero no me dejo barba porque tengo muy poco vello».

Barbería La Bilbaína Como el modelo de Loewe

Jessica Martín trabajando en la Barbería La Bilbaína. / Luis Gómez

Con su barba espectacular y afilada, Manu Novo podría ser la mejor publicidad de Barbería La Bilbaína (Alameda Recalde, 48). Recuerda al modelo de una firma de perfumes de lujo... y lo sabe. «Escucha, estoy en un tris de volver a renovar con Loewe», bromea. Jessica Martín, la propietaria del establecimiento, rezuma felicidad con gente así y porque desde hace casi dos años registra llenos habituales. El pasado martes ya no admitía más reservas para el resto de semana. «La tenemos completa. ¿Que por qué están tan de moda las barberías?», se pregunta. «Está de moda, sobre todo, la especialización».

Y bien que se nota. Admite que las de estilo 'hipster', barbas bien grandes y pobladas, se ven menos. Y, hasta cierto punto, lo ve lógico. «Igual por el trabajo que dan... Pero, en general, no se han dejado de llevar. Se estilan, eso sí, más cortas. Favorecen mucho la estética de los chicos y no tienes que hacer prácticamente nada. Son bastante cómodas. Basta venir una vez al mes para arreglarlas», expresa.

Jessica discrepa de que las barbas envejezcan –«no es así si vas a un sitio especializado y te sacan las facciones favorecedoras»– y resalta su masculinidad. «Encajan en todos los rostros. La genética puede ser que no acompañe, pero se acoplan a cualquier estética», esgrime en un ambiente donde no falta de nada: la mejor música y botellines de cerveza de Oro Bilbao. Martín cuida todos los detalles. «A los clientes les aconsejo que se laven la cara todos los días, a ser posible con un jabón específico, e hidratarla con aceites y acondicionadores porque la piel necesita un cuidado especial porque a veces la piel pica y se reseca».