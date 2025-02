Carta de amor al bar La Jarrita Helá (Santutxu/Solokoetxe)

¡Cosas del matrimonio! Por un momento nos hemos planteado elegir cada uno un bar distinto para esta sección, pero eso habría sido ridículo: igual que si nos piden que enseñemos nuestro piso y, para no repetirnos, uno de nosotros muestra el de un amigo. La Jarrita Helá es nuestro bar, es parte de nuestras vidas y casi de nuestra casa, y estas semanas sin poder visitarlo han sido tan antinaturales como si te prohíben entrar a una habitación de tu propio domicilio. Hay un antropólogo catalán que distingue entre los bares a los que se va y los bares a los que se baja, esas tabernas cercanas que se han acabado convirtiendo en una extensión de tu hogar. Tenemos muchos de los primeros, claro (La Nube, el Shake!, el Muelle, el Sorginak, el Mendia, el Baztertxu, el Hannover...), pero bajamos a La Jarrita: nos da hasta miedo echar la cuenta de la cantidad de horas, días, meses que hemos pasado allí, desayunando, tomando vermú, echando la cerveza de la tarde o incluso cerrándolo tras una ronda tardía por Santutxu. En el segundo embarazo, cuando a Solange le recomendaron reposo relativo, el único paseo que nos permitíamos eran los doscientos metros (doscientos veinte, según Google Maps) que nos separan de La Jarrita, y desde su terracita nos dedicábamos a ver la vida pasar. Quizá por la costumbre de estar allí, luego nuestra hija Laura dio sus primeros pasos en el bar, agarrándose a barriles de cerveza y cajas de vino.

Estamos diciendo todo el rato La Jarrita, en plan formal, pero la mayoría de las veces solemos llamarlo 'el bar de Jose'. La personalidad de un bar está marcada por quienes lo llevan y también, en alguna medida, por sus habituales. No vamos a ponernos moñas a estas alturas, pero La Jarrita puede presumir de las dos cosas: estos días no solo echamos de menos el zumo de naranja (el mejor del mundo), los bocatitas de lomo, las 'jarritas helás' que dan nombre al local o las almendras tostadas, sino sobre todo las risotadas de Jose, sus liadas que tanta vida dan al barrio (nadie es capaz de calcular cuántas chucherías pudo repartir el último Halloween, y cuando se le acabaron siguió con mandarinas), la simpatía de su mujer, Cristina (y de sus hijas, a las que hemos visto crecer), y la compañía discreta pero acogedora de unos parroquianos que, de algún modo, se han convertido en parte de la familia. Esto de quedarse en casa se ha hecho mucho más duro porque no se trataba de la casa completa: nos falta La Jarrita.