Carta de amor al Ereaga (Bilbao) Jordi Alemany Sección en la que redactores de El Correo nos recomiendan sus bares favoritos JON AGIRIANO Jueves, 14 mayo 2020, 10:41

A quienes nos gustan los bares, elegir nuestro favorito nos provoca una disyuntiva enojosa y desagradable. Es como obligarnos a escoger a uno entre todos nuestros hermanos. Dicho esto, y por necesidades del guion, como se justificaban algunas actrices en la época del destape, me decantaré por uno. Es el que tengo más a mano, al lado de casa, y el que sigo viendo casi a diario, con su persiana echada, al bajar la basura o al ir a hacer a la compra. Me refiero al Ereaga de la calle Villarías.

Al lado de la ría, el Ereaga es un clásico y, como tal, ofrece algo que a algunos nos parece esencial en un bar, al igual que a otros se lo parece en el motor de un coche: la fiabilidad. Uno sabe exactamente lo que se va a encontrar en él. Sabe que es bueno y que nunca va a faltar en esa barra. Los bilbainitos, el bonito, las croquetas de chorizo, los embutidos... Por no hablar de los platos de cuchara a mediodía. También sabe que Edu es un profesional impagable; que Elena, su madre, es la estrella de la cocina; que su hijo Mikel nunca falta cuando se le necesita y que Jon es un perfecto ayuda de cámara. Por todo esto, el Ereaga crea esa adicción que producen las cosas buenas y sencillas, las que nunca fallan porque nunca han fallado, y el que lo conoce por primera vez siempre acaba regresando. Yo ya sueño con verlo de nuevo abierto y disfruto de antemano sabiendo que seguirá siendo el de siempre. De hecho, estoy por dejar una nota en la persiana cualquier día de estos pidiéndole a Edu que nos vaya preparando a mi amigo Cape y a mí su bálsamo diabólico.