Carta de amor al Travel Corner

En estos duros tiempos no podemos dejar de pensar en volver a reunirnos con nuestros seres queridos tras la cuarentena. Y tomar algo con los amigos en nuestro bar favorito. Y, para mí, ese lugar es Travel Corner ('El Irlan', como lo denominamos en 'La Cuadrrrilla'), en Itsasalde (Santurtzi). Cuando pienso en 'El Irlan' me viene a la mente la serie 'Cómo conocí a vuestra madre'. Un grupo de amigos en el bar de siempre, pidiendo lo de siempre, en su mesa de siempre.

No puedo evitar esbozar una sonrisa al recordar los momentos pasados allí (muchos de los cuales no son publicables). Cansados y estresados por el trabajo, los estudios o la vida en general, nos sentamos en nuestro sitio de siempre mientras el barman, sin mediar palabra, ya sabe qué servirnos. En ocasiones más de una vez, debido a ciertos accidentes.

Y así ocurrió, un día lluvioso, cuando, charlando y tomando algo, Sendoa accionó, mientras jugaba con mi paraguas, «sin querer», el botón para extenderlo. El mango chocó contra la jarra de nuestro amigo Julen. Le derramó la 'Revolution' encima. Miró hacia abajo lentamente, su pantalón estaba totalmente calado de cerveza, maldijo el momento y, tras unos segundos contemplando aquel estropicio (más segundos de los que cabría esperar en un tiempo de reacción normal), acabó por levantarse y secarse un poco.

Desde entonces, cada vez que se le derrama la cerveza (si bien no es habitual, los accidentes ocurren) recordamos esa especial ocasión. No es que siempre tarde tanto en reaccionar, pero es muy fácil etiquetar cómica y cariñosamente a las personas por pequeños accidentes, errores y tropiezos, recordando esos momentos con cada mínima excusa. Y no hay nada como compartir esos momentos con 'La Cuadrrrilla' en nuestro lugar de reunión habitual, 'El Irlan'.