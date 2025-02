Carta de amor al Alameda y sus felipadas

Luis Gómez Viernes, 8 de mayo 2020 | Actualizado 14/05/2020 10:39h. Comenta Compartir

El primer bar al que volveré será probablemente el último que pisé antes de que el coronavirus nos encerrase en casa. Es el mismo que piso cada vez que voy a los cines Golem de Azkuna Zentroa, casi siempre apresurado; el mismo en el que como muchas veces cuando me toca trabajar los sábados y el mismo en el que me adentro por cualquier excusa para comer una felipada, ese sándwich de anchoa, lechuga y mayonesa con un toque picante.

Bueno, esto no es del todo cierto. Como unas cuantas. Seamos sinceros, me meto seis de una tacada. A veces me sonrojo al ver girar tantos cuellos mientras me llenan el plato. La verdad no es que las pida yo, me las sirven según me ven entrar por la puerta. «¿Luis, seis felipadas y una cerveza sin alcohol?». A ver, he de confesar que alguna vez he añadido un par de pintxos de ensaladilla rusa.

Y lo de la cerveza sin alcohol conviene aclararlo: corresponde a una etapa que arranqué el pasado octubre tras un artículo que escribió un compañero en el periódico sobre un experimento consistente en pasar un mes sin probar una gota de alcohol. Los camareros tomaron buena nota y desde entonces saben de qué caña cojeo. Es una de las señas que distinguen a aquellos bares en los que, de tanto frecuentarlos, pierdes el anonimato y pasas a ser uno de ellos.

En cuanto ven que las seis felipadas van cayendo en el buche te deslizan, casi sin darte cuenta: «¿Y ahora, el croissant y el cortado con hielo de siempre?». «Pues sí», suelo responder a Miguel Ferrero Fernández, aunque en realidad dice llamarse Luismi, misterios de la vida, o al dueño, Gabriel Mañeru, que el pasado 1 de diciembre tomó el relevo del legendario Paco García tras 44 años al frente del negocio.

Hará cosa de un mes, Luismi me envió un mensaje a Facebook interesándose por cómo estaba llevando el confinamiento. Estuve a punto de salir de casa corriendo y presentarme en el Alameda esperando que me preguntasen: «¿Luis, tus seis felipadas?». «Y una copa de champán», responderé cuando volvamos a vernos.

Las preferencias de los lectores

