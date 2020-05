El Bar Al Que Volveré Carta de amor al Basquery, nuestro rincón belga En calle Ibáñez de Bilbao, 8 (Bilbao) Sección en la que los periodistas de EL CORREO recomiendan sus tabernas favoritas ADOLFO LORENTE Domingo, 10 mayo 2020, 09:16

Iremos allí, seguro. La elección no tuvo color. Se llama Basquery y se ubica en el número ocho de la calle Ibáñez de Bilbao. Será el primer lugar al que acudiremos cuando la nueva normalidad lo permita. El cuándo parece algo más cerca, el cómo ya es otro cantar. Mi singular hace tiempo que dejó paso al plural. Sí, iremos. Mi mujer, mis dos hijos pequeños y el que suscribe. Es una de las mejores costumbres que nos trajimos de Bruselas: redesayunar en familia, que no desayunar. Eso sucede dos o tres horas antes. Sí, otra de las costumbres importadas de 'Europa'. Café, tostadas, cruasanes... sus cookies. Todo mientras los niños inspeccionan al detalle cada movimiento de los trabajadores que, al otro lado de la mampara, elaboran los panes que venderán (y agotarán) a lo largo del día.

No sé si se han dado cuenta, pero Bilbao no madruga. Es perezosa, como también lo es Madrid o Barcelona. Lo es sobre todo los sábados, nuestro día. Es el café del suspiro, de la tranquilidad tras la enésima semana agotadora. Es lo más europeo que hemos encontrado por la villa. Es nuestro rincón belga. No lo dudaremos. Allí nos encontrarán.