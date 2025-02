Auzoa: pintxos, menús y buen ambiente

Miércoles, 6 de mayo 2020 | Actualizado 02/06/2020 14:45h. Comenta Compartir

Luis

Mando un saludo a los responsables del Auzoa y les animo a no desesperar, esperando y deseando que todo este mal sueño pase cuanto antes y nos volvamos a ver. Disfrutemos de sus pintxos, menús y, sobre todo de el maravilloso ambiente. Ánimo y mucha fuerza.

Marian Antonia

Tengo muchísimas ganas de volver a ver a los mejores profesionales. Me gusta su buen hacer, su amabilidad y el trato familiar exquisito. Y tomarme el mejor café de Euskadi. Muchos besos para todos.

Nerea

Auzoa se volvió hace tiempo punto de referencia, punto estratégico de encuentro. Lamentablemente como otros bares, han retrasado su apertura, pero sabemos que están tan ansiosos por volver como nosotros. Tal vez los clientes más, a mí personalmente los favores que se pagan con «un pintxo en el Auzoa» se me están empezando a acumular. ¡Y no hay manera de cobrarlos de otra manera! Por ello no veo la hora que digan que ya podamos ir y saldar cuentas. Posiblemente necesitemos varios días. También está pendiente la quedada post-cuarentena con los amigos, que será una estupendísima cena allí, como para variar. Incluso ya sé que hamburguesa voy a pedir. Por ello espere que abran pronto y les mando mi apoyo.

Aida

Me gustaría que abriera sus puertas para poder volver a disfrutar de sus tortillas y sus ricos cafés. Echo de menos mis desayunos.

María

Creo que esta gran familia se merece volver a abrir sus puertas y deleitar a nuestro barrio de Txurdinaga de nuevo con sus barras kilométricas de pintxos.

Irene Santiago

Es el bar donde se hace la mejor comida casera de todo Bilbao. Hay unos pintxos que quitan el hipo, ¡¡¡me encantan!!! Además, los dueños son muy majos; puro espíritu bilbaíno.

Irati

Dena bukatuko da, eta elkarrekin ospatzeko aukera izango dugu.

Txito

¡Ánimo! Volveremos con más fuerza.

Amaia

Escribo para mostrar mi apoyo al bar Auzoa. No puede cerrar, es el bar donde he pasado mis mejores momentos, las mejores risas con mis compañeros de uni y posteriormente de trabajo y donde conocí a Patxi, el amor de mi vida. ¡Besos y abrazos para todos!

Ane

Querido Auzoa:

Queremos darte todo nuestro apoyo porque es allí donde mejores menús hemos comido, más nos hemos reído y mejores celebraciones hemos tenido gracias a tus fiestas y karaokes. De corazón, un saludo enorme para la familia que lo compone.