Maribel Salas: «¡Qué ganas de chiringuito!»

Silvia Cantera Viernes, 8 de mayo 2020 | Actualizado 14/05/2020 10:40h. Comenta Compartir

El deseo de Maribel Salas huele a salitre. La actriz baracaldesa tiene unas ganas tremendas de volver al Maloka, de Zierbena, cuando la pandemia permita recuperar nuestros bares. «Necesito ver el mar, que es el mayor placer de esta vida. Allí puedo disfrutar de unas vistas preciosas desde la cristalera», recuerda con nostalgia la intérprete. Cualquier plan que pase por su barra le parece bueno. «Me gusta ir a desayunar con mis amigas un martes cualquiera y ponernos al día. También voy con mi hijo y mis sobrinos. Y disfruto mucho tomando algo mientras veo el atardecer con mi chico». Para ella, el Maloka es «compañía, un ambiente impagable» con el brillo de la playa de La Arena y el sonido de las olas de fondo. «¡Qué ganas de chiringuito!».

Ir allí implica también disfrutar de la brisa en un paseo por la costa. Es innegociable. «Me encanta ir desde Pobeña hasta Kobaron por el paseo de Itsaslur, y terminar con una cena allí». Sabe que siempre la recibe la amplia sonrisa de Yolanda, Yolanda Maloka, para ella y sus amigas. «La dueña es un amor. Estos días he hablado mucho con ella porque nos recomendamos series y libros. Hemos leido 'Patria' a la vez, nos ha encantado ver 'Vida perfecta', y comentamos, capítulo a capítulo, la serie de 'La Veneno'».

La actriz repasa algunos imprescindibles de la carta de este bar tan versátil. «Mi desayuno favorito es un zumo de frutas acompañado de una tostada de maíz con aguacate, huevo y aceite. Y ya, si me quiero poner estupenda, tienen unos gofres con plátano y chocolate que se te va la pinza». Por no hablar de los batidos y las hamburguesas, «que son de autor y están buenísimas». Mientras repasa el menú, estalla en una carcajada: «Todo el día comiendo en casa y no paro de pensar en lo mismo».