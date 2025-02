Iñaki López: «Cada bar tiene su momento»

Iratxe López Miércoles, 6 de mayo 2020 | Actualizado 08/05/2020 22:51h. Comenta Compartir

Rostros conocidos, periodistas de EL CORREO y los lectores, que pueden enviar sus propuestas y ganar un bono de 20 euros para consumir en hostelería si rellenan un formulario, participan en 'El bar al que volveré', una sección que inaugura Iñaki López, presentador de 'La Sexta Noche'.

La declaración de intenciones del periodista portugalujo no deja espacio a la duda. Por eso le cuesta quedarse con uno y los nombres se le acumulan en la garganta: Las Ruedas, Katu Zarra, Gure Txoko... todos bilbaínos. Le rogamos que elija uno y accede a dejarlo en tres. «Es que cada cual tiene su momento». Recuerda los conciertos del Kafe Antzokia (Done Bikendi 2), «un gran centro cultural donde lo de menos son las copas». Le sale hasta con eslogan. «Allí he podido escuchar a grupos que jamás hubiera soñado». El nombre del local cambia si varía el horario. «Entre semana, cuando tengo media hora, me escapo hasta el Azzurro, en Telesforo Aranzadi 3. Allí siempre encuentro a alguien y, si no, me pongo a hablar con Sergio, su propietario, un encanto». El rock and roll no falta a la cita, «hay una pantalla enorme con videos, al final acabo quedándome más rato». Tercera opción: Ein Prosit, en Zabalgune plaza 7, de los hermanos Thate. «Por allí pasa gente variopinta, deportistas, políticos, escritores… Me he encontrado con Valverde, con Clemente». Aunque se reconoce poco futbolero «más allá del Athletic», tiene grabado el ambiente en jornadas de Eurocopa y Mundiales.

Para hablar del pintxo preferido vuelve a hacer trampa. Suma una cuarta taberna, el Irrintzi, en Santa María 8. «Es el primer bar donde probé pintxos de creación, muy atrevidos». Abierto ya a confesiones, sobre bebidas declara preferir «los fermentados a los destilados», porque las copas le llenan mucho. «Además soy de beber rápido, cerveza y vino aguantan mejor la velocidad».