Ecologistas se disculpan por los «problemas» que han tenido los anguleros que parecían furtivos en Bilbao

La asociación ecologista Eguzki ha emitido un comunicado en el que pide «disculpas» a las personas que aparecen en un vídeo pescando angulas junto al estadio de San Mamés, en Bilbao. La agrupación considera necesario pedir perdón al pescador que sale en el vídeo si, « ... como consecuencia» de su intervención -tras declarar a este periódico que podía tratarse de una actividad «ilegal»- «ha tenido problemas en redes sociales», en las que ha llegado a ser insultado.

La polémica surgió a raíz de que empezase a circular un vídeo por las redes sociales en el que, a primera hora de la mañana, muestran las rías que han pescado en la ría. «Ole la angulada que hay aquí. Aupa San Mamés. Aupa el Athletic. Y aupa las angulas de Bilbao», comentan los pescadores, que aseguran en la grabación que han conseguido unos 5 kilos.

La angula se encuentra en una situación crítica. Hay científicos que incluso apuestan por restringir totalmente las capturas de esta especie para que pueda empezar a recuperarse. La Unión Europea decidió a finales de 2022, para ayudar a su preservación, prohibir desde el año pasado la pesca recreativa de estos alevines, la única modalidad permitida hasta ese momento en el País Vasco.

En estas circunstancias, este periódico se puso en contacto con la asociación para recabar su opinión. Eguzki explica que, tal y como hacen en otras ocasiones, pusieron en conocimiento de las autoridades lo ocurrido. Lo hicieron porque no podían comprobar en ese momento esa actividad con todos los «requisitos establecidos por la norma». Pero, en un primer momento, sí apuntaron que la pesca de angulas en Bilbao no estaba permitida y que, por tanto, si no se cumplen esos requisitos, la captura «podía considerarse ilegal».

Horas después, una de las personas que salía en el vídeo apareció en otra grabación en la que se apuntaba que tenían autorización para pescar angulas. Se trata de uno de los pescadores afectados por el decreto que aprobó el año pasado el Gobierno vasco para permitir la «profesionalización» del sector a través de la reducción drástica de licencias, de 700 a 150. También se restringieron las zonas de pesca, las cantidades máximas a pescar por licencia o el monitereo y el registro de capturas. En total, se pueden capturar cada año 550 kilos de angulas, que se deben vender en las cofradías de pescadores de Santurtzi y Getaria. En esa campaña habrá cuatro períodos de pesca autorizada: del 29 de noviembre al 5 de diciembre; del 26 de diciembre al 3 de enero; del 26 de enero al 1 de febrero; y del 24 de febrero al 2 de marzo.

La asociación también tuvo conocimiento de que el joven que aparece en el vídeo había tenido «problemas». Y considera necesario mostrar sus «disculpas» y «lamentar» si sus declaraciones han podido causarle problemas.