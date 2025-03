«Os echo tanto de menos», el agradecimiento de una cafetera de Bilbao a la que inundaron el local

Tres días ha permanecido cerrada la cafetería Arauca sin poder atender a sus clientes por una avería en la tubería del edificio que casi le ... inunda su establecimiento del número 31 de la céntrica Iparraguirre. Sonia, la responsable del negocio, ha perdido ingresos y, sobre todo, el contacto de una clientela a la que ha echado mucho de menos. Han sido pocos días, pero suficientes para notar la huella que le dejan todos los días cada vez que entran a pedirle un café o tomarse un tentempié. Tanto que no ha tenido ningún problema en reconocer públicamente lo mucho que les agradece poder verles todos los días.

La cafetería ha reabierto sus puertas a primeras hora de este jueves con un cartel en la fachada que Sonia colocó el miércoles antes de dar la última puesta a punto al comercio. «Os echo tanto de menos... Mañana abrimos. Sin Mala leche...», ha escrito de su puño y letra.

Más efusiva

Sonia estaba en la reapertura de lo más alegre. Se olvidó del tema de los seguros y de las visitas de distintos operarios. Hasta se atrevía a ironizar. «El cartel es bueno, pero me tienen que conocer», decía con esa retranca tan suya. Se la veía hasta más sonriente. Y, desde luego, mucho más efusiva que otras jornadas. Solo le faltaba cantar. A punto estuvo de hacerlo, aunque subió el volumen del equipo de música a un nivel poco habitual. Y no puso cualquier canción, ella que tanto tira de éxitos de los 80. Eligió el clásico 'The winner takes it all' (El ganador se lo lleva todo) de Abba. Ella ya ha ganado su batalla particular.

«Os he echado de menos», insistía a la gente agolpada en la barra. Cerca de su cafetería, la dirección de GE2 Imagen Técnica explicaba en otro cartel que, por una avería en la tubería del edificio, realizaban tareas de mantenimiento, por lo que se vieron obligados a ralentizar parte del trabajo. Adelantaban su intención de reanudar la parte técnica con la mayor brevedad posible. Mientras, Sonia seguía sirviendo cafés a toda marcha. Presume de preparar los mejores de Bilbao.