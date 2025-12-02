Zaldibar organiza un concurso literario en homenaje al euskaltzale Bitor Garitonandia La iniciativa está abierta a menores de 8 a 12 años, que podrán enviar sus relatos en euskera hasta el 18 de enero

El Ayuntamiento de Zaldibar conmemora este año el 150 aniversario del nacimiento de Bitor Garitaonandia, una de las figuras culturales más destacadas del municipio. Nacido en 1876 en la plaza de Zaldua, fue un euskaltzale comprometido, compositor, tenor, escritor de teatro y autor de cuentos infantiles. Su labor en favor de la lengua vasca le valió ser nombrado académico de Euskaltzaindia en 1925, cuatro años antes de su fallecimiento en Donostia.

A modo de homenaje, el consistorio ha organizado un certamen literario dirigido a niños de entre 8 y 12 años, alumnos de 3.º a 6.º de Primaria, que tendrán que presentar cuentos en euskera. El plazo para participar estará abierto hasta el 18 de enero, y un jurado designado para la ocasión se encargará de valorar los proyectos. Los nombres de los ganadores se darán a conocer en un máximo de tres meses. El concurso repartirá numerosos premios: 70, 50 y 35 euros, así como lotes de libros y bonos de descuentos que se podrán canjear en librerías del Duranguesado.

Las bases establecen distintas extensiones según el curso escolar. El alumnado de 3.º y 4.º deberá entregar relatos de entre media página y dos, mientras que las propuestas de los estudiantes de 5.º y 6.º deberán tener de una a tres páginas. Desde la organización recalcan que no se permitirá utilizar herramientas de Inteligencia Artificial a la hora de redactar los textos. Los trabajos se tienen que remitir al Ayuntamiento junto a los impresos correspondientes durante el periodo habilitado. Asimismo, todas las normas, con los detalles de formato, están disponibles en la web municipal.

