«Muchas de nosotras vivimos solas y necesitamos estar en grupo para compartir experiencias» El Ayuntamiento de Durango impulsa una iniciativa para las personas mayores con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y estar en compañía

Javier García Legorburu Durango Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

Una conversación agradable en torno a un café. Las personas mayores que residen en Durango se reúnen todos los miércoles en la residencia Astarloa, con el objetivo de combatir la soledad a través de una iniciativa del Ayuntamiento para fomentar la la compañía y la creación de nuevas amistades en un ambiente cercano y acogedor.

«Es una forma de salir y socializar porque la mayoría de nosotras vivimos solas y de esta manera nos movemos y no estamos sentados en la butaca siempre. A mí me llamaron el año pasado también y mis hijas me han apuntado a la fuerza. También hago gimnasia, pero tengo artrosis y hago lo que puedo. Esta vez, he venido con una amiga, Mari Carmen.» subrayaba Pili Madariaga, a sus 95 años, tras la primera sesión del encuentro.

Muchas de ellas, según explica Juani, voluntaria de Lagunkide, han sido amas de casa, al servicio de sus hijos y nietos y no han trabajado fuera del hogar. «Cuando sus familiares se han emancipado, no salen mucho de casa después de hacer los recados y es una forma de que compartan experiencias e impresiones», detallaba.

La actividad denominada 'Kafegune', busca fortalecer las relaciones entre las personas del colectivo, creando momentos para compartir, escucharse y estar en compañía. El espacio está pensado como un lugar de encuentro habitual donde conversar, compartir experiencias y pasar un rato agradable.

«Estoy enamorada de nuestro pueblo»

La decena de asistentes a la primera sesión hablaban entre ellas de diferentes temas y siempre había momentos para las sonrisas y las carcajadas, también para las anécdotas. La actualidad manda y algunas de ellas opinaban sobre la reforma integral de la Plaza del Mercado. «He ido toda mi vida y me acuerdo perfectamente de las colas de gente que había en la plaza para comprar en los puestos y fuera de ella, acudían muchos vecinos a la tienda de ultramarinos Basteguieta y Munduate», detallaba Begoña Arana, que echaba de menos una churrería en la localidad. Su compañera, Isidra Varas, subrayaba la transformación del municipio. «Ha cambiado mucho, estoy enamorada de Durango, está mucho más verde y hay zonas para andar. A todos los que vienen a vivir, les gusta», reconocía.

No obstante, también ponen deberes al Ayuntamiento y la vecina Carla Santos y la propia Juani señalaba que hay que «cuidar más» los extrarradios de la localidad. «Hay zonas un poco abandonadas (los extrarradios) y hay que arreglar el mobiliario y mejorar la limpieza en ciertas zonas, en algunas esquinas hay zarzas y hay un poco de falta de mantenimiento», reconocían.

La irrupción de los nuevos vehículos de movilidad personal como los patinetes también inquieta a las participantes. «Hay que tener cuidado con ellos, circulan a gran velocidad y se meten por cualquier lado, tanto jóvenes como mayores en zonas como Santa María o Ezkurdi», reconocían. No obstante, también hacían autocrítica y reconocían que muchas veces los propios paseantes caminan e invaden los carriles bicis. «Tenemos que respetarnos entre todos», reconocían otras.

«Nos permite hablar de diferentes temas y el año pasado, hicimos una primera edición en la que nos llegamos a reunir alrededor de una mesa una veintena de personas», subrayaba la dinamizadora.

Además, las personas participantes serán invitadas a una consumición a elegir (café, infusión o agua), lo que contribuirá a generar un ambiente distendido y propicio para la conversación. Kafe Lagun forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Durango con el envejecimiento activo y el fortalecimiento de las relaciones sociales, y cuenta nuevamente con la colaboración del voluntariado del Programa Lagunkide, clave en el desarrollo de esta propuesta.

Otras de ellas apuntaban que a veces les da un poco de pereza acudir a estas actividades. «Pero es hasta salir de casa, una vez llegamos aquí, nos encontramos con conocidas y hacemos nuevas amistades. Despejamos la mente y contamos historias diferentes en común», recalcaban.

Además de esta iniciativa, algunas de ellas van a andar o hacen gimnasia en las actividades municipales todas las semanas. «Hacemos todos los miércoles un montón de kilómetros», detallaba Mari Carmen. «Necesitamos estar en grupo, tengo la compañía de mis hijos y nietos también y uno de ellos ha pedido que viva hasta los 100 años», detallaba.

Las personas interesadas pueden inscribirse previamente llamando al 94 465 74 51 o enviando un correo a adintek@durango.eus.