«Cada vez da más miedo pasar por el pórtico de la iglesia de Santa María»

El pórtico de Santa María de Uribarri, uno de los rincones más destacados del casco viejo de Durango, se ha convertido en fuente de preocupación para muchos vecinos. Lo que durante años fue un lugar de paso tranquilo o de reunión familiar se ve hoy alterado por la asistencia constante de personas en estado de embriaguez y el deterioro del entorno.

Según denuncian los residentes, la zona acumula cada vez más basura, especialmente botellas, envases de cartón y restos de alcohol. «Solo hay gente con bebidas en la mano, poco agradable y de mal aspecto. Alguien tendrá que controlarlo, está hecho una porquería y cuando oscurece da miedo que los críos se quieran quedar a jugar», comenta Maite Salazar, madre de dos niñas pequeñas.

Laura González, que reside a pocos metros, coincide en la gravedad del asunto. «No nos sentimos seguros. La cosa va a peor y siento que va a llegar a un punto sin retorno», afirma. El pórtico, junto a la iglesia, uno de los templos góticos más distinguidos de Bizkaia, ha sido un espacio neurálgico de la vida local, utilizado para actos culturales, religiosos o como simple resguardo en días de lluvia. Sin embargo, son cada vez más los que sienten que se ha perdido ese uso cívico.

La sensación de abandono se extiende entre quienes viven en otras partes de la villa. Varios habitantes de la localidad coinciden en que el problema no es reciente; no obstante, sí más «evidente y agresivo» en los últimos meses. Mónica Díaz, una asistente habitual a la basílica, asegura que «es una vergüenza». «Los mayores que acuden a las misas se muestran intranquilos e incómodos frente a esta realidad». Iñaki Rodríguez, que suele caminar por la zona por la noche, relata lo que ve a diario: «Suelo atravesar por ahí alrededor de las 22.15 horas, al regresar a casa del trabajo. No miro ni a los lados porque los que se encuentran en ese momento suelen estar perjudicados y no sabes cómo pueden reaccionar».

Ordenanza «más eficaz»

La Policía Municipal, en coordinación con la Ertzaintza, ha reforzado sus rondas en la zona en los últimos meses. Sin embargo, hay que señalar que su actuación se encuentra limitada por la falta de una normativa específica que permita intervenir con eficacia en estos casos. Por ese motivo, el Consistorio está trabajando en el borrador de una ordenanza reguladora del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Conforme ha destacado la concejal responsable del área de Organización, Josune Escotá, «nuestro objetivo es poder aprobarla cuanto antes, ya que consideramos que ofrecerá un marco más claro y eficaz a la hora de que los municipales puedan ejercer de modo más efectivo en situaciones como las que se dan en el pórtico de Santa María. Confiamos en que esta medida, junto con la presencia policial, pueda contribuir a reducir las molestias y mejorar la convivencia en Durango».