ATLETISMO La veterana Sonia Oceja, mejor lanzadora en el critérium de Durango Sonia Oceja, primera por la izquierda, junto a otras veteranas. / DRT El DKT luchará por el ascenso en la final masculina de Segunda División, mientras las chicas del Bidezabal se juegan el pase a División de Honor MANUELA DÍAZ DURANGO. Lunes, 10 junio 2019, 21:51

La atleta del Durango Kirol Taldea (DKT), Sonia Oceja, se impuso el pasado sábado en la decimosegunda edición del criterium de veteranos 'Durango Uria' celebrado el sábado en las pistas de Landako. La veterana obtuvo el mejor porcentaje en lanzamiento y el club se hizo con cuatro de las seis txapelas que se repartieron en la competición. La cita, que organiza el DKT y que a su vez era campeonato de Euskadi, reunió a dos centenares de veteranos llegados de Euskadi, Navarra o La Rioja, entre otros.

En mayores de 50, Oceja realizó un lanzamiento de 10.32 metros y se proclamó campeona de Euskadi de peso. En categoría masculina, Landako contó con la presencia del internacional Lois Maikel Martínez, del Playas de Castellón. El vasco-cubano, que compite en la categoría de 35 años, consiguió el domingo su segunda mejor marca del año en disco con un lanzamiento de 62.99 metros y se quedó a 2,1 metros de lograr el pase directo al Mundial que se disputará este verano en Katar.

Los galardones en la modalidad carrera recalaron en dos integrantes del DKT. En femeninas el mejor porcentaje lo hizo Mari Jose Gil, que a sus 78 años bajó de cuatro minutos en los 800 metros parando el crono en 3:59.09. Su compañero de equipo Francisco Javier Fontaneda logró el mejor porcentaje masculino pero no logró batir el récord como se había propuesto, pese a estar arropado a lo largo de toda la carrera por Iñigo Olano y Ekaitz Kortazar. Fontaneda, en mayores de 55 años, cruzó la meta de los 5.000 en 15:53.54.

En saltos la victoria fue a parrar a Daniel Fernández, del DKT, que a sus 80 años realizó un salto de altura de 1.17, rozando el récord de España que se encuentra a 1,21. En categoría femenina el mejor porcentaje fue para la navarra Marisa Marcotegui, del Grupompleo Pamplona At, que competía en mayores de 50, con un salto de pértiga de 2.81 metros.

Previo al Nacional de clubes

También destacó José Alberto Quintano, del Atlético Renteria, que ganó vallas y longitud en mayores de 50 años, junto con los atletas del DKT María Ángeles Caton, en mayores de 45, que se impuso en altura y vallas, así como Ekaitz Kortazar, en los 5.000 de mayores de 35 años, y Goretti Etxegibel en 800 en mayores de 50 años. En relevos, el conjunto femenino formado por Caton, Etxegibel, Oceja y Amaia Pico se quedó sin contrincantes. Se trataba de la cita previa al campeonato de España de clubes máster que se disputará el próximo 13 de julio en Málaga.

El club acudirá este fin de semana a Valladolid para luchar por el ascenso en la final masculina del campeonato de clubes de Segunda División. Los durangueses se verán las caras el CA Safor Delikia Sport y el Valladolid, que lideran la tabla, seguidos del DKT,. Tawmbién estarán el Atletismo Albacete, los madrileños Moratalaz y Sprint, el Santiago y los catalanes Colomenca At. Si bien los durangueses no parten como favoritos y van con un equipo bastante justo, no descartan alguna posibilidad para el ascenso.

Su actuación será el domingo. El sábado, lo hará el equipo femenino del Bidezabal que disputará allí mismo la tercera y última jornada de la Liga Iberdrola de ascenso a División de Honor, que en las dos anteriores jornadas quedaron segundas. Las chicas del Bidezabal tendrán que ganar si quieren recuperar su puesto en División de Honor.