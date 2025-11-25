Los vecinos podrán conocer el interior de la escuela de música Bartolomé Ertzilla en Durango La visita será este sábado a las once de la mañana y los interesados tendrán la oportunidad de conocer al profesorado, la formación de oferta y resolver dudas sobre su matriculación o funcionamiento

Tras la celebración de la jornada de puertas abiertas en octubre, ahora se ha organizado una visita guiada para conocer la renovada Escuela de Música Bartolomé Ertzilla en Durango. Será este sábado, 29 de noviembre, y las personas interesadas tendrán la oportunidad a partir de las 11.00 horas de visitar el centro, conocer al profesorado, la formación de oferta y resolver dudas sobre la matriculación o el funcionamiento. No es necesario preinscribirse, basta con presentarse a la hora fijada en el edificio. Para más información o realizar alguna consulta, se puede escribir a bertzilla@durango.eus.

