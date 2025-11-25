El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del edificio ubicado en el pleno centro de la localidad. E.C.

Los vecinos podrán conocer el interior de la escuela de música Bartolomé Ertzilla en Durango

La visita será este sábado a las once de la mañana y los interesados tendrán la oportunidad de conocer al profesorado, la formación de oferta y resolver dudas sobre su matriculación o funcionamiento

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:18

Tras la celebración de la jornada de puertas abiertas en octubre, ahora se ha organizado una visita guiada para conocer la renovada Escuela de Música Bartolomé Ertzilla en Durango. Será este sábado, 29 de noviembre, y las personas interesadas tendrán la oportunidad a partir de las 11.00 horas de visitar el centro, conocer al profesorado, la formación de oferta y resolver dudas sobre la matriculación o el funcionamiento. No es necesario preinscribirse, basta con presentarse a la hora fijada en el edificio. Para más información o realizar alguna consulta, se puede escribir a bertzilla@durango.eus.

