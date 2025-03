Vecinos de Muntsaratz, en Abadiño, reclaman una parada de Bizkaibus en el barrio los fines de semana

Leire Merino Abadiño Lunes, 31 de marzo 2025, 19:01 Comenta Compartir

Los vecinos del barrio de Muntsaratz, en Abadiño, pusieron en marcha el pasado 4 de marzo una recogida de firmas a fin de exigir que la línea de Bizkaibus A3923 (Elorrio-Durango-Bilbao, por autopista) realice una parada en la zona los fines de semana. Casi un mes después, cerca de 500 residentes se han mostrado de acuerdo con la idea, y han firmado la solicitud a través de la plataforma Change.org, con la esperanza de que la Diputación de Bizkaia atienda su petición.

Según denuncia Maialen Bideguren, una de las impulsoras de la iniciativa, el autobús circula por delante de la parada y sigue su camino sin detenerse, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas menos cómodas para desplazarse. «Este trayecto a pie requiere entre 10 y 15 minutos, muchas veces a oscuras a primera y última hora del día, lo cual genera inseguridad a los que cogemos el bus a esas horas», ha señalado Bideguren. «La zona ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, ya vivimos más gente aquí que en Zelaieta, y no tiene sentido que no pare», ha añadido. «El viernes envié la instancia a las entidades correspondientes. Hasta la fecha, no tenemos respuesta; ahora queda sólo esperar a ver qué pasa», ha explicado Bideguren.

Contactos desde enero

Por su parte, el Consistorio respalda la demanda y continúa su labor a fin de optimizar la movilidad, el transporte y la accesibilidad. A finales de enero, el equipo de Gobierno se reunió con Sonia Pérez, la titular de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación, y el director de Bizkaibus con el propósito de presentarles varias propuestas, tras recibir negativas a peticiones anteriores. Uno de los temas abordados en el encuentro fue precisamente la necesidad de que la línea A3923 se detenga en Muntsaratz. «A día de hoy, el barrio tiene 1.800 vecinos, por lo que lo consideramos de vital importancia», han indicado.