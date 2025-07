Vecinos de Durango e Iurreta denuncian la falta de cobertura en los móviles y algunos cortes de luz

Javier García Legorburu DURANGO Miércoles, 16 de julio 2025, 17:25 Comenta Compartir

Los ciudadanos de algunas zonas de Durango e Iurreta acumulan varias semanas con problemas con la cobertura de sus teléfonos móviles, algo que les imposibilita realizar llamadas en condiciones. «Hay veces que no tengo cobertura e intento llamar por teléfono durante una mañana entera y no consigo hacerlo», lamentaba un vecino.

Ferreterías, tiendas de pintura, bares o algún pequeño comercio también han sufrido este problema. «A veces se va la luz y luego vuelve al de pocos segundos, pero es algo que nos sorprende. En mi caso, vivo en Antso Estegiz, próximo al casco viejo y también tengo problemas para realizar llamadas», lamentaba otro hostelero. «Han tenido que colapsar las líneas y de ahí, el problema que tenemos a día de hoy», se aventuraba otro comerciante.

Otro vecino apuntaba que las inundaciones que afectaron a toda Euskadi el pasado 25 de junio pueden estar detrás de esta casuística y en especial, en Iurreta, que llegó a inundar la comisaría de la Ertzaintza y alguna instalación deportiva. Durante más de una hora, esta localidad contigua a Durango se quedó sin luz.

En los pequeños comercios, las compras diarias se notan y más cuando necesitan un datáfono para cobrar las ventas. «Tengo que salir hasta la puerta para que los clientes paguen. La cobertura ha ido lenta», confiesan desde una frutería. Desde una tienda de telefonía móvil, subrayan que hace varios días tuvo un corte de luz que se le apagó todo, algo que también afectó a los bares de la zona. «Hay veces que me llaman y no puedo coger el teléfono, tengo que salir fuera, porque no recibo llamadas», apuntaba otro.

Este periódico se puso en contacto con Iberdrola y sí confesaron que habían tenido «varias incidencias de cortes de luz, pero muy puntuales». «En cuestión de pocos segundos, vuelve la luz», afirman desde la empresa.

«Tuve que llamarle cuatro veces a mi madre»

Desde las operadoras de telefonía móvil, apuntan que existe un problema, como es el caso de Vodafone, Orange o Movistar. «Ha habido clientes que han venido de Iurreta y Durango y hemos abierto bastantes incidencias. Se nos cortan las llamadas y ayer por ejemplo desde mi casa ubicada en San Ignacio tuve que llamarle cuatro veces a mi madre por la noche. Esta mañana también se me ha cortado dos veces», confesaban desde la primera compañía.

Vecinos de Iurreta lamentaban que hay muy poca cobertura, sobre todo, por las mañanas, algo que se ha extendido a las dos últimas semanas. «Días después de la tormenta, volví a ver otra vez la localidad sin luz y para enviar audios de voz tengo problemas, me pone conectando… La cobertura va muy mal y tarda tiempo en que llegue el whatsapp», lamentaba un joven.

Otra residente de la calle Askatasuna Etorbidea sí confesaba que la luz se fue unos segundos a primera hora de la mañana, mientras que de la zona de Aramotz en Durango tienen problemas para realizar llamadas sin que se les corte.

Mientras, el Ayuntamiento que desconoce las razones por las cuales hay menos cobertura en los teléfonos, aprobará en el pleno del próximo miércoles el contrato de los servicios energéticos y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones del alumbrado público exterior del municipio, en los que invertirá 7.040.882 euros. Entre los trabajos, se producirá a la reparación y sustitución de elementos deteriorados bajo un modelo de garantía total. Se actualizarán las luminarias con tecnología LED, adecuación normativa de cuadros de mando, instalación de dispositivos de eficiencia energética, sustitución de 300 columnas y aplicación de pintura antioxidante en 2.000 columnas. Los trabajos de cambio de luminarias darán comienzo a finales de este año y culminarán en 2026. El contrato tiene una duración de diez años, incluyendo mantenimiento.

