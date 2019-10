Vecinos de Durango defienden la sokamuturra frente a las críticas animalistas Cientos de personas asisten a la penúltima jornada de las 'zezenak dira'. «Si quitan el toro, las fiestas se acaban» MANUELA DÍAZ Domingo, 20 octubre 2019, 11:46

Aunque los fines de semana están hechos para apagar el despertador y pegarse a las sábanas, a las siete de la mañana son muchos los que en Durango se calzan las zapatillas para salir a la calle. Gente de todas las edades como David García, de 83 años, o Iñigo González de 51 y su hija de 11, o Irati de 16 y Jon Zumarraga de 25. El motivo son las 'zezenak dira', el acto posiblemente con mayor participación de los 'Sanfaustos' que concluyen hoy.

«Lo hemos mamado desde pequeñas», apunta Iratxe Ziarsolo. Desde que tiene uso de razón, esta duranguesa se subía a un balcón de Santa Ana para ver los toros que atados a una cuerda corren entre las calles del casco viejo en un circuito que va desde la plaza del arco hasta el pórtico de Santa María. Los corrió siendo joven, pero a los 30 un toro le golpeó y aunque solo le hizo fue un moratón decidió que era el momento de verlos desde la barrera. Luego, como madre, aparcaba el carrito bajo las gradas de la plaza y sentada daba el biberón a sus hijos mientras disfrutaba de la sokamuturra. Ayer, junto a un grupo de amigas charlaba animada al otro lado de la barrera, mientras su hija Irati, de 16 corría por primera vez a escasos metros de su tía de 40. «Antes era una excusa para hacer 'gaupasa', y ahora para ir luego a desayunar en cuadrilla», admite Maite Alonso.

Para esta duranguesa las 'zezenak dira', que datan del siglo XVI, son lo mejor de los 'Sanfaustos'. Y por eso cada año reserva dos semanas de vacaciones para regresar a Durango desde Tenerife, donde vive. «El toro es sagrado», asegura. Es una de las más madrugadoras y a las 6.05 ya estaba cogiendo sitio junto a las gradas de Santa Ana.

Según David García, «si quitan al toro, las fiestas se acaban en Durango». Las dos concentraciones que los antitaurinos y animalistas han celebrado en la villa este y el pasado año, y que reunieron hace quince días a alrededor de 70 personas, son a su juicio «insignificantes». Para este octogenario, las 'zezenak dira' son junto al reparto de Artopillas los dos actos de mayor participación y más emblemáticos de Durango. Además, aquí «no se maltrata a las vaquillas».

16 heridos

Una afirmación que corrobora a escasos metros Mari. Esta veterinaria duranguesa asegura que «si alguien se porta mal y hace daño al animal, se le riñe y le sacan inmediatamente del recorrido». Ver a jóvenes saltando o toreando a los animales como los hermanos Bikandi o los Gallastegi son un regalo para el numeroso público.

Después de más de medio siglo en la organización, 34 de ellos llevando la soga, Gontzal Madariaga, no es objetivo para decir que sin 'Sanfaustos', no hay fiesta en Durango. «Cuando el animal se cae, nos duele, andamos con cariño y si se hace daño lo retiramos». Lejos han quedado los tiempos en los que se pinchaba al toro para que moviera sus 450 kilos de peso. Hoy los ejemplares no superan los 250 kilos por ley.

Durante las cuatro jornadas de 'zezenak dira' celebradas hasta ayer la Cruz Roja ha atendido a 16 personas, de las cuales tres fueron trasladadas a Galdakao con heridas leves.