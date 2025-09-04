Vecinos de Durango consideran necesario regular el consumo de alcohol en la vía pública La ciudadanía cree que el ruido, suciedad, peleas y falta de civismo son los principales problemas señalados por la ciudadanía, que también reclama sanciones, más vigilancia y campañas de concienciación

El 86% de los 117 participantes en una consulta pública elaborada por el Ayuntamiento de Durango, que tiene una población de 30.000 personas, considera necesario regular el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Respecto a los resultados, una cuarta parte de las personas participantes declaró haber vivido situaciones molestas o peligrosas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía públic. Entre los problemas más señalados destacan el ruido y la suciedad, las peleas y la sensación de inseguridad, así como actos de vandalismo o daños materiales, especialmente en vehículos y portales.

Las zonas más problemáticas identificadas son Santa María y el Casco Viejo y la plazoleta 'Matute' (trasera de San Francisco), con cerca de un 25%. También se mencionaron de forma puntual lugares como Barandiaran y Plateruena. Los problemas observados en estos espacios coinciden con los ya mencionados: suciedad, ruidos, peleas y conductas incívicas.

La consulta también recogió la opinión sobre la necesidad de regular el consumo de alcohol en la calle mediante una ordenanza municipal. El 86,32 % de las personas encuestadas considera necesaria la intervención del Ayuntamiento, frente al 10,25 % que no lo cree conveniente y un 3,4% que no respondió. Quienes se muestran a favor insisten en establecer normas claras y sanciones para quienes incumplan la normativa. Por su parte, quienes rechazan esta medida proponen alternativas centradas en la concienciación, especialmente dirigida a la juventud.

Entre los objetivos que la ordenanza debería recoger, se destacan cuatro ámbitos prioritarios: una mayor presencia policial y aplicación efectiva de sanciones; campañas educativas enfocadas en los jóvenes; el fomento de la convivencia ciudadana; y la mejora del descanso y la limpieza urbana. Además, se han planteado otras propuestas complementarias como establecer sanciones desde la primera infracción (una de cada cuatro respuestas), aplicar la normativa vigente con mayor rigor, habilitar zonas de ocio para jóvenes en las afueras del municipio , poner en marcha campañas de sensibilización y reforzar los servicios urbanos en las zonas afectadas mediante la instalación de baños portátiles y contenedores.

Participaron un total de 117 personas mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. En cuanto al perfil sociodemográfico, el 56,41 % fueron mujeres y el 42,73 % hombres. La distribución por edad fue amplia, con un 11,96 % menores de 30 años y un 18,80 % entre 30 y 39. Por su parte, un 25,64 % entre 40 y 49, un 26,49 % entre 50 y 59.

La consulta ha permitido identificar con claridad los principales problemas asociados al consumo no regulado de alcohol en la vía pública, entre los que destacan el ruido, la suciedad, las peleas y la falta de civismo. También ha revelado un amplio consenso sobre la necesidad de una regulación municipal específica, apoyada por medidas educativas, preventivas y urbanísticas. Las aportaciones recogidas servirán como base para la elaboración de una ordenanza ajustada a la realidad del municipio y alineada con las demandas expresadas por la ciudadanía.

El equipo de gobierno ha elaborado ya un borrador de ordenanza que incorpora las aportaciones realizadas por las y los durangarras durante la consulta pública. Este texto inicial ha sido presentado a los grupos de la oposición para que puedan realizar también sus propuestas y enriquecer el documento.

