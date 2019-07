Udazken reúne hoy a artistas de renombre en su veinte aniversario Actuación de Udazken el pasado lunes en Larrea con motivo del día grande de los 'Cármenes'. / N. CAYADO El grupo de txistularis de Amorebieta tocará en el parque Zelaieta junto a Urdangarin, Alex Sardui, Niko Etxart y el tenor Beñat Egiarte NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Viernes, 19 julio 2019, 00:33

Son los encargados de amenizar las calles cada domingo y los que mantienen viva la llama de la tradición cultural en Amorebieta-Etxano. El grupo de txistularis Udazken ofrecerá mañana su veinte concierto de los 'Cármenes' en compañía de intérpretes de renombre. A la redonda cita de esta tarde, a las 20.30 horas, en el parque Zelaieta no faltarán algunos de ellos. Mikel Urdangarin, Alex Sardui, Unai Ormaetxea, Peio Ospital, Norton, el tenor zornotzarra Beñat Egiarte, Xabi Solano, Jaurne Gaminde, Keu Agirretxea, Niko Etxart y Aitor Gorosabel es volverán acompañar. En esta importante actuación contarán también con la presencia de componentes de la Asociación para la Integración de Discapacitados de Amorebieta-Etxano (AIDAE), pregonera en esta edición. «Será algo realmente precioso de ver», señala Andoni Larrea.

Andoni se incorporó al grupo hace un lustro nada más jubilarse en su trabajo. Llevaba años sin tocar el txistu y cada vez que veía el concierto en las fiestas patronales «sentado, desde abajo, siempre solía pensar lo mismo: Quiero estar ahí arriba tocando el txistu con ellos». En la actualidad es uno de los 35 txistularis del grupo y se siente «muy orgulloso».

Pero si de algo puede fardar esta asociación zornotzarra es, además, de abrir una puerta a las nuevas generaciones para que la cultura y el folclore vasco no queden en el olvido. «Los chavales vienen encantados. Es una manera de que continúen tocando, porque si no existiese este grupo seguramente no volverían a hacerlo», matiza Larrea.

Pasacalles, los domingos

«En el grupo se pueden encontrar desde niños de 13 años hasta los más veteranos, que superamos los 65. Está claro que, si te gusta el txistu, trabajas encantado los días de fiesta», reconoce Larrea. Si algo caracteriza a este grupo es la ilusión de compartir su afición al txistu y poder tansmitir el sonido de este instrumento a las nuevas generaciones.

Pero este concierto no es su única intervención dentro de los 'Cármenes' , también recorren las calles de la localidad el día grande de las fiestas. En kalejira van hasta el barrio de Larrea, donde se celebra la misa al aire libre y se encargan de ambientar la fiesta que se desarrolla allí a lo largo de toda la mañana.

Todos los domingos del año, a excepción de los de agosto, se encargan de animar la localidad en un pasacalles por el centro. «Cuando estamos tocando a lo mejor no nos hacen mucho caso, pero cuando faltamos bien que se acuerdan de nosotros», apostilla en tono jocoso Andoni Larrea.