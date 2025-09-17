«El txupinazo es un premio a la reivindicación vecinal en el barrio en 50 años» El centro social San Fausto dará el pistoletazo de salida de las fiestas patronales de Durango el próximo 10 de octubre y el ambiente se ilustrará con el cartel del joven vecino Endika Madinabeitia

Javier García Legorburu

Queda poco para la llegada de las fiestas de San Fausto , que este año se celebrarán en Durango del viernes 10 al domingo 19 de octubre. Unos actos festivos muy queridos por los vecinos, que ya cuentan con cartel y txupineros. Este año serán los miembros del Centro Social San Fausto los encargados de dar comienzo a las fiestas, elegidos por amplia mayoría en la comisión de fiestas. Su elección coincide con una fecha muy especial para el colectivo, que celebra su 50 aniversario, y supone un homenaje a su larga trayectoria y compromiso con el municipio.

Esta asociación es una parte muy importante de las fiestas y llevan casi dos décadas llevando en el pasacalles a Patxikotxu por las calles de Durango, en el desfile previo al txupinazo.

«Algunos de nosotros éramos críos cuando empezamos en el colectivo. Los origenes fueron nuestros padres, que montaron una asociación y empezaron a trabajar por el barrio. Comenzaron arreglando jardines, hacían fuentes, arreglaban elementos que estaban rotos y trabajaban con el Ayuntamiento», subrayaba uno de los 254 integrantes de esta asociación vecinal, Juan Luis Madariaga.

Este colectivo organiza todos los años actividades como txitxiburduntzi, San Juanes, fiestas de verano, recepción del Olentzero en Navidad y colabora también con la biblioteca y el Ayuntamiento. «Queremos darle vida al barrio y reivindicamos un centro cívico -proyecto en curso que busca recuperar el histórico caserío Kapitanena para convertirlo en un centro de uso público-», subraya Gorka Pérez.

«Hemos soñado con este momento y dar el txupin ha sido el mejor regalo en el 50 aniversario, Es un honor ser protagonista de las fiestas de mi pueblo, con un barrio al que se ha incorporado gente joven y se involucra», resaltaban hoy sus representantes Gorka Pérez, Juan Luis Madariaga, Fermina López y Jon Elu.

Por otro lado, el txupinazo txiki lo protagonizarán los alumnos de Nevers Ikastetxea. «Queremos transmitir la mayor ilusión y toda la energía para ser jóvenes embajadores de nuestras fiestas. Son unos días especiales, llenos de tradición y actos festivos. Rodeados de color y magia, con diversión y tradición, con mucha ilusión. Con nuestras pequeñas voces: disfrutemos juntos con respeto y alegría, aceptando la diversidad de todos. Con una sociedad buena y solidaria», subrayaban los embajadores Diego, Naroa, Eli, Irene, Maria y Aran, que resaltaban disfrutar las fiestas todos juntos con respeto y alegría.

El cartel ganador del concurso de este año ha sido 'Patxikotxu eta Pantxike goitik begira', creado por el vecino de la villa Endika Madinabeitia, que recibió 156 votos de los 418 emitidos en la votación popular. «He querido transmitir el ambiente festivo, con las figuras de Patxikotxu y Pantxike mirando desde arriba y con un mensaje claro: disfrutemos del ambiente festivo que originan los San Faustos«, confesaba el joven vecino de la villa.

La alcaldesa de la villa, Mireia Elkoroiribe y la teniente de alcalde, Jesica Ruiz, han puesto en valor el papel de las y los txupineros en las fiestas, subrayando la importancia de su participación en un arranque tan simbólico de las fiestas. «Queremos agradecer especialmente al Centro Social de San Fausto por su compromiso y entusiasmo al asumir el rol de Txupineros, así como por el trabajo que realizan durante todo el año. También al alumnado de Nevers, por representar con ilusión y alegría a los txupineros txikis. La implicación de todas y todos es fundamental para reforzar la tradición, el espíritu festivo y las relaciones intergeneracionales que hacen únicas las fiestas de Durango».