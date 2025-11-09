El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres heridos leves tras una colisión frontal en Abadiño

El accidente entre dos vehículos ha provocado el corte de la N-634 en dirección a Bilbao durante dos horas

L. González

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:03

Una colisión frontal entre dos vehículos registrada pasadas las 08.00 horas de este domingo, en la N-634, a la altura de la localidad vizcaína de Abadiño, se ha saldado con tres heridos leves. El accidente, tal y como han relatado desde el departamento de Seguridad, se ha producido en dirección Bilbao.

Por causas que se desconocen, una furgoneta y un turismo han colisionado de manera frontal en el kilómetro 79, mientras circulaban por esta carretera. Como consecuencia del impacto, tres personas han resultado heridas de carácter leve por diversas contusiones y han sido atendidas 'in situ'.

Según han indicado las mismas fuentes, el accidente ha provocado el cierre de la vía en ambos sentidos, durante dos horas, hasta que los vehículos pudieron ser retirados de la calzada. Durante ese tiempo el tráfico fue desviado por el municipio de Matiena.

