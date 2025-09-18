El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En los próximos meses recorrerá Leioa, Getxo y Basauri. L.M

Tres artistas presentan en Amorebieta una reflexión sobre la identidad y su transformación

La muestra 'Eras casi tú', comisariada por Paula Fuentes, reúne las obras de Sofía Mendiondo, Hodei Herreros y Argiñe Ceballos

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:07

El ciclo itinerante de arte Bosteko ha arrancado su XXVIII edición en Amorebieta con la inauguración de la exposición 'Eras casi tú', que permanecerá abierta al público en el Zelaieta Zentroa hasta el próximo 9 de octubre. Organizado por los ayuntamientos de Amorebieta, Leioa, Getxo y Basauri y con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, nació en 1998 y desde entonces ha servido de plataforma a fin de dar visibilidad a artistas vascos, acercando sus obras a todos.

Esta mañana se ha celebrado la visita institucional en la que han participado la alcaldesa de la localidad anfitriona, Ainhoa Salterain, el concejal de Cultura, Koldo Bilbao, la directora de Cultura de la Diputación, Begoña de Ibarra, y el alcalde de Leioa, Iban Rodríguez, junto con las responsables de la presentación. «Es un honor dar la bienvenida a una nueva edición de Bosteko, que permite que nuestros vecinos disfruten del talento que hay en nuestro territorio», ha señalado Salterain.

La exposición, comisariada por Paula Fuentes, reúne a Sofía Mendiondo, Hodei Herreros y Argiñe Ceballos en una reflexión común sobre la identidad y su transformación. Con propuestas que combinan escultura, fotografía, piezas audiovisuales y materiales textiles, la muestra invita a pensar en la fragilidad y la mutabilidad del ser. Ceballos presenta creaciones tejidas en evolución, Herreros transforma cosméticos asociados a la feminidad en elementos estructurales y Mendiondo construye escenas de contención que evocan la inminencia de la pérdida.

El programa incluye además diversas actividades paralelas: la apertura pública tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas; el 25 de septiembre se celebrarán dos visitas guiadas de la mano de Ceballos —a las 18.30 horas en castellano y a las 19.15 horas en euskera—, y el 26 se ofrecerá la sesión de mediación 'Hankak zurtoin bilakatzen diren tokian', para la que se requiere inscripción previa. Tras su paso por Zelaieta Zentroa, continuará su recorrido en Leioa, Getxo y Basauri. «Este carácter ambulante hace que el trabajo cambie en cada municipio y enriquezca la experiencia de quienes la visitan», ha concluido la comisaria.

