Topaklown se abre a la improvisación Cecilia Paganini, Gorka Ganso, Arantza Arrazola y María José Balier, en la presentación. / N. CAYADO El consagrado maestro de payasos argentino Marcelo Katz participa en el séptimo encuentro que acogerá Durango entre mañana y el domingo con varios estrenos NAHIKARI CAYADO DURANGO. Lunes, 15 abril 2019, 22:39

La séptima edición del encuentro de payasos Topaklown volverá a convertir Durango en el epicentro de las risas y del buen humor entre mañana y el domingo. «Todo un referente a nivel nacional, y por qué no decirlo, también a nivel internacional», aseguró la programadora de San Agustín, Arantza Arrazola. Un 80% de las inscripciones a los cursos que se organizan estos días se completó a los quince minutos de su apertura. Y es que este año contará con la presencia del consagrado maestro de payasos, el argentino Marcelo Katz, que cuenta con 300 estudiantes en su centro de Buenos Aires. «Además de las técnicas, los cursos enseñan diferentes herramientas y es por eso por lo que la gente repite año tras año», apostilló Gorka Ganso, director artístico de Topaklown.

En total serán 190 las personas que participarán en los cursos, de las cuales 155 lo harán de manera activa y 35 como oyentes. Acuden de diferentes lugares del Estado e incluso de otros países, como Portugal o Austria. «A la gente le gusta mucho el formato en el que trabajamos porque ofrecemos un contacto directo entre las personas y los artistas», agregó Arrazola.

Como novedad, además, este año se han adentrado en el mundo de la gestión, incluyendo por primera vez un curso sobre la venta de espectáculos, tal y como dio a conocer la presidenta de Astarloa Kulturgintza, María José Balier. La presentación de Topaklown fue su última intervención al frente de esta entidad, al abandonar la actividad municipal al cierre de esta legislatura, para agradecer la labor realizada desde San Agustín, así como la de los medios de comunicación.

Combate de clowns

Pero además de los cursos, las personas que quieran pasar un rato divertido lo podrán hacer a través de nueve funciones que serán, en su mayoría, estrenos en Euskadi. El telón lo abrirá mañana el cabaret mexicano 'Y me morí' a partir de las 22.00 horas. Se trata de un espectáculo inspirado por la música, los cuentos y las expresiones festivas de este país relacionadas con la celebración de la muerte.

El jueves habrá una triple función, que arrancará con 'Las polis' de Duo Las Polis a las 18.00 horas en el parque Aurora Abasolo. Un espectáculo de calle en el que dos mujeres policías, aparecen de improviso en una plaza. Encargadas de mantener el orden y la seguridad, despliegan todas sus fuerzas con el fin de enseñar a la población que todo está bajo control. A las 19.30 horas, en Ezkurdi, tendrá lugar 'The Tapas', de Carnage productions, mientras que a las 22.00 horas dará comienzo 'Italino Grand Hotel', de la Companyia La Tal.

'Lubbert', de Inda Pereda, arrancará la doble función del viernes en San Agustín a las 20.00 horas. Dos horas después, lo hará 'Esto no me lo esperaba', de Zanguango Teatro. Para el sábado el TopaKlown se guarda un as bajo la manga. Una nueva propuesta que consistirá en enfrentar, a raíz de la improvisación, a dos equipos de payasos, un árbitro y el público que ejercerá de juez. Se trata de un combate donde ganan «los tontos, los excéntricos y los torpes». El espectáculo será a las 22.00 horas, pero dos horas antes el mismo espacio acogerá el estreno de 'Benditas, todo viene del cielo', de El Mono Habitado.

Esta edición se despedirá con la muestra de los cursos que, como cada año, servirá para ver en directo el trabajo realizado en algunos de los cursos.